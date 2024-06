Reporta diputado morenista desaparición de sobrino

Tabasco, México.- El diputado federal de Morena, Óscar Cantón Zetina reportó la desaparición de su sobrino Miguel Ángel Zetina Zetina y el amigo de éste, Jaime Javier Castellanos Zacarías, quienes el pasado 28 de mayo salieron de Tabasco rumbo a Puerto Vallarta, Jalisco.

El legislador por Tabasco, quien contendió por un escaño en el Senado por el mismo partido, reprochó que a 11 días de la desaparición de los jóvenes de 28 y 30 años, respectivamente, no ha habido avances ni de la fiscalía de su estado, ni de la de Jalisco.

"No ha aparecido, lamentablemente ya lleva muchos días desaparecido, son dos jóvenes, amigos, los que están desaparecidos. No hay ninguna pista, no expresa ningún avance las diversas fiscalías, la de Jalisco, la de Tabasco, ni la General de la República que hemos acudido", señaló a medios de comunicación este viernes.

"Nada dicen, simplemente 'que se está investigando' y que no tienen ninguna línea de investigación, porque no tienen conexión con cuestiones vinculadas al crimen organizado. Nada de eso hay en la vida de mi sobrino y que no tienen nada, nada que informar", agregó.

El morenista destacó que en su familia hay mucha preocupación e insistió en el llamado de ayuda.

"Lamentablemente, hay una enorme angustia en la familia porque no aparece Miguel y es un muchacho dedicado al trabajo, sin ningún vicio que no tenía ninguna mala compañía como decimos aquí y confiamos en Dios, en que pronto aparezca", apuntó.

Ingrid Zacarías, esposa del sobrino del diputado Cantón Zetina informó que Miguel Ángel se reportó para comunicarle que había llegado a Puerto Vallarta.

"No se sabe nada de ninguno desde el día martes 28 mayo de 2024. Desde las 12:49 pm fue el último mensaje que recibí de mi esposo, tiempo antes me había confirmado que ya se encontraban en el hotel Holiday Inn de Puerto Vallarta", expuso.

Ella mostró una foto del día que ambos viajaron desde la ciudad de Villahermosa para llegar hasta esa ciudad jalisciense, lo que fue aportado como prueba a las autoridades.

En tanto, Gloria Ysabel Zetina Mateo, describió a su hijo Miguel Ángel como un joven dedicado a su trabajo y familia, y ha sido apoyada por diversos colectivos de desaparecidos, quienes también han difundido las fichas de búsqueda.

"No descansaré hasta encontrarte, hijo mío. Declaró ante Dios tu protección, y entrego tu vida a tu Arcángel Miguel para que te cubra con su santo manto, mi corazón como madre me indica que estás con vida y que pronto estarás con nosotros. Te amamos Miguel Angel Zetina Zetina", posteó en redes sociales.

Ni la Fiscalía de Tabasco, ni la de Jalisco han anunciado aún avances sobre la localización de los jóvenes o indicios sobre su paradero.