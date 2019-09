Repatria EU a 5 mil niños mexicanos no acompañados

Ciudad de México— En 7 meses, la Administración de Donald Trump repatrió a más de 5 mil niñas y niños mexicanos no acompañados, reportó el Primer Informe de Gobierno.

"A través de los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIs) del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019, se atendieron a 5 mil 6 menores de edad mexicanos no acompañados repatriados por EU", indica el documento.

"Y se atendieron 7 mil 226 menores de edad migrantes extranjeros no acompañados, de los cuales 6 mil 899 fueron centroamericanos".

En tanto, se informó que actualmente hay 52 mexicanos que fueron sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos.

Según el Informe, en el marco del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en EU, se estudiaron 164 casos, de los cuales 30 no calificaron para su inclusión.

"Se logró evitar o revertir la imposición de la pena capital en 18 casos", señala.

"Actualmente, 64 mexicanos enfrentan procesos penales que pudieran derivar en la imposición de una pena capital, mientras que 52 mexicanos se encuentran sentenciados a esta pena".

Agrega que, entre diciembre y junio, el sistema consular permitió la repatriación de 5 mil 433 connacionales, de los cuales 436 fueron personas enfermas, 4 mil 514 menores de edad y 483 en situación de vulnerabilidad.

"Se registraron 2 mil 226 casos de traslados de restos a territorio nacional, en los que se brindó apoyo o gestión administrativa, además, se aportó ayuda económica por más de 18 millones de pesos para atender mil 193 casos", detalla el documento.

En el mismo periodo, 14 oficiales militares y policiales mexicanos participaron en cinco Operaciones de Paz de la ONU en Haití, Colombia, el Sahara Occidental, República Centroafricana y Malí.