Repartirá Coppel enseres a damnificados

Tecuala, Nayarit— La empresa Coppel fue contratada por el Gobierno federal para entregar enseres domésticos en Nayarit a los damnificados del huracán "Willa".

De visita en esta entidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la compañía participó en un concurso y presentó los mejores precios para la adquisición de colchones y electrodomésticos.

"Y quiero hacer un reconocimiento, abro un paréntesis, porque hubo una empresa comercial que fue la que presentó la mejor oferta para vender los electrodomésticos, para vender los colchones, esa empresa es Coppel", afirmó.

Ante cientos de pobladores, entre ellos damnificados, afirmó que en la contratación de Coppel no influyó el hecho de que esa empresa se pronunció en contra de su candidatura presidencial en 2006.

"Saben que en el 2006 -yo perdono pero no olvido- los directivos de esa empresa estuvieron en contra de nosotros, hasta hicieron una carta en contra de nosotros en 2006; ¿saben qué?, ya olvidamos eso y no nos metemos en esos pleitos del pasado", sostuvo.

"En esta ocasión ellos ganaron la licitación porque ofrecieron buenos precios, cumplieron, y mi reconocimiento a Coppel. ¿O nos seguimos peleando? ¡Nada de pleito!".

Reforma tuvo acceso a un documento oficial que indica que la Sedatu fue la instancia que adjudicó el contrato a Coppel.

Esa empresa fue la ganadora de una invitación restringida.

El memorando afirma que la oferta de Coppel fue la mejor porque garantizó el canje de vales por un paquete de enseres -refrigerador, estufa, lavadora y tres colchones- con un valor menor a los 13 mil pesos.

En total se canjearon 4 mil 388 vales por un valor de 56.9 millones de pesos.Invierten 3 mil 500 mdp tras huracánEl Gobierno federal destinó una inversión extraordinaria de 3 mil 565 millones de pesos en Nayarit para apoyar a damnificados del huracán "Willa" y realizar trabajos de reconstrucción en las zonas afectadas.

López Obrador encabezó una visita para evaluar el avance del programa de atención por la emergencia.

En el evento se informó que la Sedatu coordinará una inversión total de 2 mil 450 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Agricultura, 973 millones de pesos, y la del Bienestar, 142 millones de pesos.

El titular de la Sedatu, Román Meyer, anunció la reconstrucción de 3 mil 800 viviendas en los municipios afectados por el huracán, así como acciones de mejoramiento urbano.

Señaló que se entregarán 27 mil enseres domésticos a 4 mil 400 familias damnificadas.