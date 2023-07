Reparten, pese a fallo, nuevos libros de texto

Ciudad de México- La distribución de los libros de texto para el próximo ciclo escolar con los nuevos contenidos ya inició en los estados, aseguró el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, tras una reunión del Presidente Andrés Manuel López Obrador con mandatarios estatales morenistas.

Ello, pese a que una jueza federal determinó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha cumplido la revisión de contenidos que ordenó una jueza tras una suspensión provisional concedida a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), que exigió la revisión de los textos.

"(La reunión) fue para ver cómo vamos (con el sistema IMSS-Bienestar), hicimos un balance, y el tema de la entrega de los libros de texto para el ciclo encolar ¿Van a ser los libros con los nuevos contenidos?, se le preguntó.

"Sí, esos van a ser (distribuidos), con los nuevos contenidos. Ya incluso se está distribuyendo, todo el libro de primaria, de preescolar y primaria", abundó.

"Ya están distribuyéndose, ya están en los estados y para agosto están los de secundaria; preescolar y primaria creo que son 52 millones, secundaria son 54 millones, si no es exacto no me echen la culpa".

Reforma publicó que una jueza federal resolvió que la SEP no ha cumplido la suspensión definitiva que le ordena someter el rediseño de los libros de texto gratuitos a consultas previas y otros requisitos legales.

Tanto la SEP como la dirección de Materiales Educativos y la Conaliteg reportaron al juzgado que les era imposible remitir copias de los libros para su revisión.