Renuncian dos mandos de la FGR

Ciudad de México— Felipe de Jesús Muñoz Vázquez y Omar Hamid García Harfuch renunciaron como titulares de la subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), respectivamente.

De acuerdo con fuentes del Gobierno federal, dichos funcionarios, que en 2016 fueron nombrados en el cargo por el entonces Procurador Raúl Cervantes, presentaron sus dimisiones el pasado viernes 31 de mayo, pero harán la entrega de sus oficinas este lunes.

Las autoridades consultadas dijeron que ambas salidas son parte del proceso de transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República (FGR), para lo cual la ley establece un plazo de un año.

De hecho, añadieron, esta semana habrá otros cambios.

En el caso de Muñoz, apenas este lunes se definirá el nombre del encargado de despacho, mientras que en la AIC ya despacha como responsable provisional Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, Coordinador de Métodos de Investigación de la Agencia y ex jefe de la Policía de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Muñoz era el responsable de algunos de los casos más relevantes que recientemente ha integrado la FGR, como lo son Odebrecht, la llamada "Estafa Maestra" y la investigación que llevó a la condena de 9 años de prisión contra Javier Darte, ex Gobernador de Veracruz.

Conforme a la Ley Orgánica de la FGR, que entró en vigor desde diciembre pasado, todos estos asuntos serán administrados por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, que está bajo el mando de María de la Luz Mijangos.

Nombrado el 15 de noviembre de 2016 por Cervantes como titular de la SEIDF, desde hace algunos meses Muñoz litiga contra una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por supuestas torturas y abuso sexual cuando fue Procurador de Aguascalientes.

Por este caso, el ahora ex funcionario llevó ante un juez centenas de peritajes practicados por dependencias locales y federales que desestiman las acusaciones, y el juzgador ordenó a la Comisión dejar de difundir la recomendación. De momento, esta disputa legal continúa.

García Harfuch, por su parte, también fue designado por Cervantes como titular de la AIC, el 9 de noviembre de 2016.

A últimas fechas, García Harfuch fue el responsable de encabezar los operativos de captura de los líderes de La Unión Tepito, Fuerza Anti-Unión y Cártel de Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México.

Conforme a la Ley Orgánica de la FGR, la AIC se convertirá en la Coordinación de Métodos de Investigación y continuará como la entidad responsable de los servicios periciales, policías de investigación, técnicos y analistas de la Fiscalía.