Renuncia titular de Semarnat por retrasar vuelo

Ciudad de México— Luego que usuarios la acusaron de provocar ayer retraso en un vuelo a Mexicali, la titular de la Semarnat, Josefa González Blanco, renunció al cargo.

A través de Twiter, la funcionaria reconoció el hecho e informó que presentó su dimisión al Presidente Andrés Manuel López Obrador por congruencia.

"El día de ayer al iniciar una gira de trabajo, causé un retraso a los pasajeros que viajaban en el avión y a su tripulación. No hay justificación", escribió.

"La verdadera transformación de México exige total congruencia con los valores de equidad y justicia. Nadie debe tener privilegios y el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no puede estar por encima del bienestar de la mayoría".

En una carta dirigida a López Obrador, le agradeció su confianza por darle "la oportunidad de contribuir a la cuarta transformación".

"Estoy convencida que la transformación comienza por la convicción personal y la congruencia de nuestros actos. Los servidores públicos debemos ser los primeros en poner el ejemplo", añadió.

"Es por ello que le presento mi renuncia al cargo de Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en congruencia con los mismos principios por los que he tenido la gran satisfacción de acompañarlo en esta transformación y de servir a México".

A través de su cuenta de tuiter @CoACHconsultor, un ciudadano acusó el retraso en un vuelo a Mexicali por esperar a la Secretaria del Medio Ambiente.

El consultor Jorge R. Rioja informó que al vuelo 198 de la Ciudad de México a Mexicali, por Aeroméxico, a punto de despegar, lo hicieron regresar para recoger a la funcionaria, por lo que la salida se retrasó una hora.

"Voy a Mexicali. A punto de despegar, el avión detiene su marcha el capitán informa que 'por orden presidencial' debe regresar por un pasajero", refirió.

"Lo hacen regresar a punto de despegar. Y sobre todo con el argumento de por orden presidencial", añadió.

Al respecto, en un último tuit, González Blanco deslindó a Presidencia.

"PD. No hubo orden presidencial para retrasar la salida del avión; soy la única responsable de lo sucedido. Presidencia jamás intervino", escribió.