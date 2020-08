Renuncia senador Samuel García a Movimiento Ciudadano

Monterrey.- De cara al periodo electoral que inicia en octubre, el senador Samuel García renunció al partido Movimiento Ciudadano y a cualquier aspiración política.

En un mensaje difundido en su cuenta personal de Facebook, pasadas las 2:00 de la madrugada del martes, el legislador dijo que ha visto con tristeza como fue relegado del partido al cual le dedicó tanto.

"Veo con gran tristeza y decepción como he sido relegado de un partido al cual yo le he dedicado tanto, lo cual no estoy dispuesto a permitir el hecho de que no me han sabido valorar, por lo cual a través de este medio anuncio mi renuncia al partido Movimiento Ciudadano y cualquier aspiración política", sentenció.

En el escrito, García acusó al Diputado local, Luis Donaldo Colosio, de actuar de manera cobarde y oportunista en su contra luego que se hiciera viral un video donde el senador le pide a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, bajar la pierna en un video difundido en Instagram.

Señaló a Colosio por generar discordia al interior del partido con el presunto objetivo de arrebatarle la candidatura a la Gubernatura de Nuevo Leon.

"Como todos saben, en base a distintas circunstancias mis posibilidades de llegar a la Gubernatura están acabadas, sin embargo quiero decir mi verdad, he sido juzgado y he callado muchísimas cosas, asumiendo muchísimas culpas de otros compañeros del partido que me han generado un enorme costo político sin merecerlo", señaló.

"Recientemente se hizo viral un video en donde le digo a mi esposa que baje la pierna, efectivamente eso fue algo misógino que me ha llevado a tomar talleres de nuevas masculinidades, pero el colmo del asunto fue ver que Luis Donaldo Colosio Riojas en un acto cobarde y oportunista, quiso lucrar con mi grave error, cuando él es una persona también con un fuerte historial de misoginia a sus espaldas".

En el mensaje, Samuel García también denunció a Colosio por actos de corrupción presuntamente para costear su campaña a la Alcaldía de Monterrey.

"Yo no dije nada cuando empecé a ver actos de corrupción de mi compañero de partido, quien empezó a venderle servicios legales hasta por un millón de pesos al Congreso del Estado, específicamente a la bancada de Morena pagado con dinero de todos los ciudadanos", aseguró.

"Eso se llama robo Luis Donaldo. Yo me opuse, sin embargo, Dante Delgado me presionó y me dijo que necesitábamos sacar ese dinero del congreso para costear los gastos de la próxima campaña a la Alcaldía de Monterrey de Luis Donaldo.

"Yo he sido muy solidario con Luis Donaldo en el tema de la familia Dupeyrón, donde Luis Donaldo, abusando de su nombre y de su poder, logró que el homicidio del hijo de la señora Dupeyrón quedara en la total impunidad. Dentro de mí, sé que en el fondo, este suceso va a perseguir la carrera política de Luis Donaldo, quien ha sacado más beneficios por su nombre que por sus acciones reales en la política", agregó.