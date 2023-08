Renuncia Preciado al PAN: 'están armando una pinche farsa'

El ex senador Jorge Luis Preciado anunció que mañana renunciará a las filas del PAN como consecuencia de que no se le han requerido reconocer las firmas para acceder a la segunda etapa del proceso de elección del abanderado opositor a la presidencia de la República.

"Mañana presentaré mi renuncia al PAN con carácter irrevocable. Ya fui al partido y ahí hacen oídos sordos a todo lo que uno está planteando", dijo.

Preciado aseguró en entrevista que fue el primero de los 12 aspirantes en reunir las 150 mil firmas necesarias, pero que hubo "consigna" para que no se le reconocieran. También, adelantó que presentará un juicio de protección de derechos.

"Están armando una pinche farsa para simular el proceso. Entonces, los cabrones traen la idea de que va a ser Xóchitl (Gálvez, la candidata del Frente Amplio por México). Lo que están haciendo es aventarla y dejarla perder", explicó.

Dos veces diputado federal, ex candidato al Gobierno de Colima, Preciado dijo que la empresa contratada (Anémona Internacional) por el Comité Organizador del Frente no le reconoce las 200 mil firmas que dice haber recabado.

"La empresa no me lo reconoce, fui al partido y el partido dice que no es bronca de ellos, que es bronca de la empresa y la empresa lo que me dice es que ellos fueron contratados por los partidos y que, por lo tanto, sólo le rinden cuentas al partido.

"Entonces, estoy en estado de indefensión, y lo que estoy haciendo es irme a la Sala Superior para presentar un juicio de protección de derechos para que repongan todo el proceso: desde la recolección de firmas hasta todo lo que vayan a hacer hasta el 3 de septiembre", detalló.

Preciado contó que se entrevistó con Marko Cortés, líder nacional del blanquiazul, a quien le dijo que no se le reconocían las firmas.

"Él me dijo que tiene un reporte de la empresa donde me aparecen mucho menos (firmas), pero yo lo que le digo es que ese es el reporte que le están presentando, no es lo que está en los servidores.

"Dile a la empresa que te muestren los servidores... pero él lo que dice 'ese es problema tuyo y de la empresa, tú reclama", relató Preciado.