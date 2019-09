Renuncia Muñoz Ledo a Mesa por conflicto

Ciudad de México— En medio de la discusión en la Cámara de Diputados por la rotación de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo anunció su renuncia a la presidencia de ese órgano legislativo.

Tras múltiples reclamos de la Oposición, que acusó autoritarismo de Morena y hasta un segundo 'porfiriato', el legislador aseguró que él no será un obstáculo para alcanzar un acuerdo.

"No seré obstáculo para los entendimientos", sostuvo.

Muñoz Ledo reconoció una crisis constitucional y pugnó por un acuerdo que permita transitar institucionalmente.

"Se puede tener el poder y no pasar a la historia, se puede pasar a la historia sin tener el poder", afirmó.

Legisladores de la Oposición celebraron su decisión y lo reconocieron.

Tonatiuh Bravo, de MC, destacó su congruencia con la historia y su aporte a la lucha democrática del País.

Juan Carlos Romero Hicks, líder de los panistas, dijo tener admiración y respeto por el morenista.

"Don Porfirio, para una razón de Estado, un hombre de Estado, gracias", expresó.

Ante los elogios de la Oposición, morenistas lanzaron varios gritos de ¡hipócritas!

Por su parte, Mario Delgado, coordinador de la bancada mayoritaria, aseguró que Muñoz Ledo pone por delante el proyecto de la Cuarta Transformación.

Tras este anuncio, se convocó a un receso y se citó a sesión para mañana miércoles a las 11:00 horas.