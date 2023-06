Renuncia Fiscal de Quintana Roo y Lezama quita a titular de SSC

Quintana Roo.- Quintana Roo, a cargo de la morenista Mara Lezama, registró este lunes el cambio de sus titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras reciente ola de violencia en la entidad.

En el caso de la FGE, el Fiscal Óscar Montes de Oca Rosales presentó su renuncia al cargo que llegó en diciembre de 2018, y en el cual debía estar 9 años, es decir, hasta el 2027.

"Ha sido uno de los más altos honores como funcionario público haber servido a la ciudadanía quintanarroense y a sus visitantes. En este sentido, agradezco la confianza que depositó en mi persona, para sumarme a los esfuerzos institucionales del Gobierno que usted encabeza", escribió en su carta de renuncia.

Montes de Oca fue elegido en el Congreso estatal de entre una terna que propuso el entonces Gobernador del PAN-PRD, Carlos Joaquín González.

"Tengo la certeza que he cumplido con responsabilidad y ahínco en el desempeño de las funciones que me fueron encomendadas en el ámbito de la Procuración de Justicia, tal y como lo demuestran los resultados contenidos en los informes anuales que he presentado ante el H. Congreso y el Ejecutivo estatal", agregó.

En su lugar, quedará como Fiscal interino Raciel López Salazar, quien desde 2022 era delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad.

"Solicito respetuosamente al @CongresoQRoo analice los perfiles profesionales y probados que podrían encabezar la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo", dijo la Gobernadora Lezama.

En el caso de la SSC, la Mandataria destituyó al Contralmirante Rubén Oyarvide Pedrero, quien llegó en octubre de 2022 en sustitución de Manelich Castilla, quien duró sólo cuatro días en el cargo.

Ahora, al frente de la SSC fue elegido el Capitán de Navío Julio César Gómez Torres.

"Cuenta con amplia experiencia y conocimiento en materia de seguridad ciudadana, así como habilidades para el diseño de las estrategias necesarias para dar continuidad al trabajo apegado a los lineamientos y esfuerzos nacionales, que en coordinación con Fuerzas Armadas, se llevan a cabo en la búsqueda de la construcción de la paz de manera integral en nuestro País", dijo Lezama en un video.

La reciente ola de violencia en QR

Apenas la semana pasada, en la entidad se registró el ataque a dos trabajadores de construcción del Tren Maya en el Tramo 6, a la altura de Felipe Carrillo Puerto.

También, el secuestro y liberación del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral estatal, Sergio Avilés Demeneghi, en Chetumal.

Y dos ataques con un saldo de un muerto, dos estadounidenses heridos y un establecimiento baleado en la Quinta Avenida, corredor turístico emblemático de Playa del Carmen.