Renuncia en Puebla funcionario señalado por AMLO

Puebla.- Ardelio Vargas Fosado renunció a la subsecretaría de Desarrollo Político del Gobierno de Puebla, luego de ser señalado por sus nexos con Genaro García Luna durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador de la entidad, Sergio Salomón Céspedes, informó sobre la dimisión, pero reconoció al exfuncionario como un poblano comprometido con las instituciones que no ha sido condenado por ningún delito.

PUBLICIDAD

"Informo que el Licenciado @ArdelioVF me ha presentado su renuncia al cargo que venía desempeñando como subsecretario de Desarrollo Político en la @Segob_Puebla", publicó en Twitter.

"Reconozco en él a un poblano comprometido con su entorno y con su tiempo. Un hombre institucional que, si bien nunca ha sido sentenciado por infracción o delito alguno, hoy ante la información vertida en distintos medios y que es de dominio público, hace patente su convicción de abonar en la vida pública de #Puebla separándose del cargo".

Esta mañana, Vargas Fosado fue señalado por su pasado en la extinta Policía Federal, donde se le acusó como represor y subordinado al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, encontrado culpable en Nueva York por colaborar con el Cártel de Sinaloa mientras desempeñaba cargos públicos de alto nivel (2000-2012).

El presidente dijo que ya sabía del caso desde hace una semana, tras un informe que le fue presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que, a su vez, hizo del conocimiento al gobernador poblano.

"Sergio Salomón, gobernador de Puebla, es un hombre de bien, es una gente buena, honesta, hemos trabajado muy bien con él. Y respetuosos de su ámbito de competencia, porque esto corresponde a un Gobierno estatal, sí le presentamos un informe sobre esta persona que, como tú lo estás reseñando, tiene esos antecedentes", comentó.

López Obrador dijo que respetaba los nombramientos de Salomón Céspedes, pero reiteró que cualquiera que hubiese estado bajo órdenes de García Luna no tenía cabida en la actual Administración.

"No sabemos si es culpable o no, pero sí trabajó en la Policía Federal, sí tuvo vínculos con García Luna y nosotros no queremos nada que tenga que ver con esta gente porque en ese entonces -para decirlo claro y rápido, breve- padecimos de un narco-Estado que nos hizo mucho daño al país. Entonces, no queremos nada con eso", reprochó.

Tras la exposición del tema en la conferencia matutina pasaron casi ocho horas para que se informara sobre la renuncia de Vargas Fosado.