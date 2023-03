Renuncia Edmundo Jacobo a Secretaría Ejecutiva del INE

Ciudad de México.— Edmundo Jacobo Molina renunció como secretario ejecutivo del INE, al considerar que no existen condiciones para continuar en el cargo.

Su salida se hará efectiva el 3 de abril, cuando cuatro consejeros, entre ellos el presidente del organismo electoral, Lorenzo Córdova, concluyen su mandato; otros ocho directores generales también dejarán el instituto.

“Me voy hoy porque a la persona que en este momento ocupa la Secretaría Ejecutiva, Edmundo Jacobo Molina, se le ha politizado y no conviene en el diseño institucional que quien la ocupe tenga ese señalamiento y esa visibilidad pública, necesitamos otra vez un secretario que, creo que fue mi papel en 14 años, tenga el blindaje adecuado, el trabajo técnico y no el cuestionamiento político.

“Las personas pasamos por las instituciones y tenemos que cerrar ciclos, creo que por la sobre exposición política a la que estado sujeto ya no me lleva a tener el perfil. Nunca he estado envuelto en grandes polémicas o comentarios, no porque no tengo opiniones, claro que las tengo, pero no le tocaba el secretario, y lo que esperaría es quien venga sea una persona que honre esta posición que le de confianza a todos los actores, que sea imparcial, equidistante a todos los partidos políticos”, afirmó.

Sin mencionar a los morenistas, acusó que se ha recurrido a todo para desacreditar su imagen.

“Iniciaron los ataques y mentiras sobre mí y mi trayectoria, incluso desde las conferencias cotidianas que desde Palacio Nacional encabeza el presidente de la República, se ha incluso llegado a señalar que tengo que tres décadas como servidor público de la autoridad electoral nacional, señalamiento que es evidentemente una falsedad”, recriminó.

En la reunión semanal de los consejeros electorales, Jacobo comunicó su decisión de renunciar, y pese a que algunos intentaron disuadirlo, aseguró que era irrevocable.

El funcionario electoral llegó al cargo en 2008 y, tras la reforma electoral de 2014, se mantuvo otros seis años. En febrero de 2020, dos meses antes de que concluyera su período, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, lo propuso para reelegirse, por lo que su encargo concluía en 2026.

Debido a que el 4 de abril el INE amanecerá con encargados de despachos en prácticamente las 16 direcciones, unidades técnicas y coordinaciones que integran el organismo, Jacobo informó que el 3 de abril, Córdova nombrará encargados de despacho, y la nueva presidenta podrá proponer los perfiles, los cuales deberán ser aprobados por el voto de ocho consejeros.

Ante esta situación, el funcionario aseguró que el instituto no entra en la operatividad, pues quienes se quedarán como encargados de despacho sabrán conducir los trabajos, además de que todas las estructuras saben qué hacer para que el organismo no tenga ninguna complicación. Además, añadió, dejó encaminado el proceso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, por lo que ahora toca a los ministros resolver.