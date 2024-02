Renuncia Echazarreta a Morena; se va al PRI

Ciudad de México.- El diputado local de Yucatán, Rafael Alejandro Echazarreta Torres, renunció a Morena, y recibió la bienvenida del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tras advertir diferencias con Joaquín "Huacho" Díaz Mena.

"Le doy bienvenida a mi buen amigo @EchazarretaRafa, un líder social yucateco, comprometido con su tierra y con su gente, quien se suma a la bancada del PRI en Yucatán, y se incorpora a los trabajos del @PRI_Nacional", publicó Alejandro "Alito" Moreno.

"La izquierda progresista siempre es bienvenida, aquí le abrimos la puerta a lo mejor de la política mexicana. ¡En equipo, con @XochitlGalvez y @RenanBarrera vamos a ganar la Presidencia de México y Yucatán!", agregó.

En tanto, Rafael Echazarreta difundió un video y una carta anunciando su renuncia, en la que justificó que su decisión se debió a una serie de descalificaciones y difamaciones vertidas en su contra, parte del candidato a la Gubernatura de Yucatán Joaquín Díaz Mena.

"Hoy anuncio de forma irrevocable mi renuncia como militante activo de Morena", apuntó.

Informó que acudió a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena ante los dichos del exdelegado del Bienestar, "Huacho" Mena, que afirmó que el legislador era "contratado por los de enfrente" y señaló que al igual que cuando acudió a interponer una denuncia por la imposición de Romel Pacheco como candidato a la Presidencia Municipal de Mérida, tuvo una mala experiencia.

"Esperé los tiempos necesarios y al día de hoy, con muchísima pena y sumamente lastimado, tengo que decir que mi partido no me contestó e hizo caso omiso de sus propias declaraciones de principios y de los estatutos que hoy nos rigen.

"Ante ello, es intolerable y es inconcebible que quienes pertenecemos a la Cuarta Transformación hayamos sido dinamitados y, sobre todo, hayamos sido avasallados por lo peor de la política yucateca de los últimos quince años. Nos han invadido", afirmó.

Por ello, aseveró, además formará un grupo opositor "Anti Huacho".

"Los morenistas tenemos voz propia, Joaquín, y no necesitamos que nos paguen como tú calificaste, que me pagan y que tengo un guión. Ni me pagan ni tengo un guión. Como decía Max Weber, yo soy un hombre que vive para la política, tú eres un hombre que vive de la política.

"Esa es la gran diferencia entre nosotros. Yo soy un demócrata, tú eres un inquisidor. Por tanto, yo hoy de frente te digo que yo voy a encabezar el movimiento 'Voto Anti Huacho' porque no me voy a quedar a ver cómo dilapidas todo lo que nuestra sociedad yucateca ha construido", advirtió.