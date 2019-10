'Renuncia de ministro Medina Mora es para atender denuncias'

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el exministro Eduardo Medina Mora renunció a la Suprema Corte de Justicia para atender denuncias en su contra sobre presuntos depósitos de dinero en el extranjero.

Durante su conferencia mañanera en Puebla, el mandatario dijo desconocer el número de denuncias en su contra.

"¿Qué motivó esta renuncia? Considero que el ministro quiere atender denuncias presentadas, no sé si una, dos, cuántas denuncias, que se han interpuesto y que están en manos de la FGR", aseguró.

Aseguró que las investigaciones por depósitos de dinero en el extranjero corresponden al Ministerio Público y su Gobierno ha sido respetuoso en no involucrarse en asuntos judiciales.

"Es un tema, es una denuncia, si existe, que tiene que atender la FGR. No podemos nosotros culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado, eso corresponde a las instancias judiciales", comentó.

"Lo que tiene que ver con nuestras facultades es recibir esta renuncia, aceptarla, tramitarla a través de la Segob, enviarla al Senado y una vez que en el Senado se apruebe la renuncia, se acepte la renuncia, ya nos corresponde, de conformidad con la Constitución, enviar una terna al Senado para la elección del nuevo ministro".