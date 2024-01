Renuncia al PRD Luis Espinosa Cházaro

Ciudad de México.- Tras 17 años de militancia, Luis Espinosa Cházaro anunció su renuncia al PRD y a la coordinación de su bancada en la Cámara de Diputados y se declaró legislador independiente.

En conferencia, rechazó que su renuncia se deba a que no fue considerado en las listas de candidatos plurinominales al Congreso.

Sostuvo que, de hecho, fue él quien propuso al presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, que dados los pocos espacios del partido, no pudieran repetir los candidatos plurinominales e incluso, dijo, denegó el ofrecimiento que le hicieron cuando desistió de sus aspiraciones a competir por la candidatura al Gobierno de la Ciudad de México.

La razón de su renuncia, explicó, es que Zambrano ha declarado que la interlocución con él era casi imposible, por lo que decidió hacerse a un lado.

"Renuncio hoy al cargo de coordinador parlamentario del PRD y a mi militancia partidista en el PRD. Aquellos que han manejado que renuncio porque no fui considerado en el listas plurinominales, desconocen que fui yo, justamente, quien le propuso a Jesús Zambrano que en el PRD, habiendo tan pocos espacios, los plurinominales no pudieran repetir y aun cuando para bajarme de la candidatura de la Ciudad de México se me ofreció otro espacio plurinominal o repetir, yo denegué está invitación.

"La verdadera causa para dejar la coordinación del PRD es que Zambrano dijo que conmigo la interlocución se torna imposible, son palabras literales, y siendo el grupo parlamentario tan solidario conmigo siempre, le tengo un gran respeto a todas y todos los diputados del PRD, es por eso que es mejor retirarme", dijo.

Espinosa Cházaro criticó que Zambrano no cumpliera su palabra de tener un método democrático, incluyente y participativo para designar al candidato de la Oposición al Gobierno de la Ciudad de México y, por el contrario, se impusiera la candidatura del panista Santiago Taboada.

El hoy experredista anunció que no dejará la alianza Va por México que él mismo ayudó a construir, ni la campaña de la candidata presidencial de la Oposición Xóchitl Gálvez quien, dijo, le pidió ayuda en esa etapa.

"Me quedo en la coalición, sólo no puedo continuar en el PRD, porque ya no creo en el liderazgo de Jesús Zambrano", afirmó.

Lamentó que el líder perredista entregará los candidatos de su partido a la Presidencia de la República y al Gobierno capitalino y sus cambios de criterio al respecto.

Aseguró que no es la única voz inconforme con la presidencia de Zambrano, ya que hay muchos diputados en desacuerdo.

Espinosa Chazaro rechazó que se vaya a sumar a algún otro partido y se declaró legislador independiente.

"Quien traiciona a un amigo traiciona a cualquiera para lograr lo que quiere y Zambrano durante muchos años se dijo mi amigo y así terminó está cuestión", expresó.