Remueven de aduanas a exfiscal de Humberto Moreira

Ciudad de México— Jesús Torres Charles fue removido de la Administración Central de Investigación Aduanera, después de que se difundió su pasado como exprocurador de Coahuila.

Margarita Ríos Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en su cuenta de Twitter del cese del exfiscal en el Gobierno de Humberto Moreira.

"Hoy (ayer) fue desvinculado de @SATMX el Administrador Central de Investigación Aduanera. La reputación del SAT es su activo más importante, y se toman decisiones firmes para mantener la solidez institucional", tuiteó.

Durante la gestión de Torres como procurador, Coahuila vivió una de sus peores crisis de seguridad, violencia y desapariciones forzadas.

No obstante, en una carta dirigida a Ricardo Peralta, Administrador General de Aduanas, Torres Charles dijo que dejaba el cargo para defenderse de los señalamientos en su contra.

"Me permito comunicar a usted, que he tomado la decisión libre y espontánea de presentar mi formal renuncia con carácter de irrevocable al cargo de confianza de administrador central de investigación aduanera, nivel K11, solicitando que esta se haga efectiva a partir del día de hoy", dijo en una carta dirigida al administrador general de aduanas.

"Existe información calumniosa que ha circulado en los últimos días respecto de mi persona, que ponen en entredicho mi honorabilidad y de la institución que usted dignamente preside, por lo que he decidido separarme del cargo para estar en total libertad de, como ciudadano, emprender todas las acciones legales que sean necesarias para salvaguardar mi buen nombre y mi integridad".

En 2012, como asesor jurídico de Rubén Moreira, tuvo que pedir licencia a su cargo, en medio de la controversia generada por una investigación de la PGR que vinculó a su hermano, Humberto Torres Charles, con los Zetas.

En septiembre de 2018, Jesús Torres Charles causó polémica en redes sociales al aparecer al volante de un Ferrari F430 F1 Spider convertible.