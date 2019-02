Reiniciará Fiscalía General investigación del caso Ayotzinapa

Ciudad de México— El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, advirtió que para dar resultados en casos emblemáticos como Odebrecht, Ayotzinapa, Estafa Maestra y otros, se reiniciará la investigación.

Esto, argumentó, porque el Gobierno necesita dar resultados a los ciudadanos para que crean en la justicia.

En un encuentro con senadores de Morena, el funcionario también informó que a más tardar el lunes informará sobre los resultados de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo.

"Estamos recuperando los grandes temas que están dentro de la competencia de la Fiscalía, que son Odebrecht, la Estafa Mayor (sic), 4 o 5 temas verdaderamente simbólicos, que sin ellos nadie nos va a creer.

"Si nosotros no damos una respuesta a Ayotzinapa, si no damos respuesta a la Estafa Maestra, a todos estos asuntos, la justicia en este País no va a tener credibilidad", aseguró.

Gertz Manero aseguró que encontraron expedientes complicados que ni siquiera quienes los organizaron los comprenden.

"Se los digo desde este momento: vamos a reiniciarlos completos, dando vista a todos los que tengan que conocer del asunto, cuidando lo que tenemos que cuidar, pero con un límite, cuidando que secrecía no se vuelva complicidad o encubrimiento", afirmó.

El Fiscal mencionó que buscan dar confianza a los ciudadanos de que se está trabajando distinto, y una acción inmediata es dar a conocer más detalles de la explosión de una toma clandestina en Hidalgo, el 18 de enero.

"Que se sepa exactamente todo lo que hemos levantado con todas las responsabilidades que podamos haber encontrado, que sea público y que no haya duda que desde el primer día estamos trabajando en eso", sostuvo.

No hay un despido masivo, sin embargo, dijo, existen áreas donde había mucho personal por lo que se está rediseñando.

Por ejemplo, expuso, había oficinas donde trabajaban 180 personas, pero el trabajo que hacen lo pueden ejecutar 70.