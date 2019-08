Regular medios no está en agenda: PT

Ciudad de México— El Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro rechazó que la regulación de los medios de comunicación forme parte de su agenda legislativa.

A través de un comunicado, el grupo parlamentario desmintió las declaraciones de Óscar Yáñez, quien aseguró que en breve harían llegar una propuesta para regular los medios de comunicación y evitar que se conviertan en un instrumento de la derecha en las elecciones de 2021 y 2024.

"La regulación de los medios de comunicación no es un tema que se encuentre en nuestra agenda legislativa ni para este periodo ni en el futuro y menos dentro de la 4T", afirmó.

El PT señaló que lo dicho por Yáñez fue un comentario a título personal, ya que, como partido, respetan la libertad de expresión y el trabajo que realizan los medios de comunicación.

"Expresamos nuestro respeto irrestricto a la libertad de expresión, al trabajo periodístico profesional que realizan los medios de comunicación. Lamentamos el malentendido que se desprendió del comentario que no tenía ese sentido y fue expresado a título personal", aseveró.

Este martes, en el marco de la reunión plenaria del PT, Yáñez sostuvo que su partido tenía lista una propuesta que harían llegar para regular los medios de comunicación y evitar que apoyen a la derecha en las elecciones de 2021 y 2024.

"Luego traemos nuestra agenda de medios de comunicación. Si nosotros no regulamos a los medios de comunicación se van a convertir en el instrumento fundamental de la derecha en el 21 y en el 24. Solamente ganamos elecciones, pero no hemos desmantelado los poderes fácticos, no los hemos regulado", señaló.

Los dichos de Yáñez tuvieron lugar previo a que el coordinador petista, Reginaldo Sandoval, le informara que la reunión era transmitida en vivo y que esos temas formaban parte de la discusión que en privado llevarían a cabo los integrantes de la fracción parlamentaria, a lo que el legislador respondió que no importaba porque se trataba de un debate que se haría público en los próximos días.