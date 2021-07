Regresa avión presidencial tras recibir mantenimiento en EU

Ciudad de México— Después de haber permanecido un mes en California, Estados Unidos, en donde recibió mantenimiento, el avión presidencial TP-01, bautizado como "José María Morelos y Pavón", regresó a la Ciudad de México.

De acuerdo con la aplicación FlightAware, la aeronave que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado vender sin éxito, aterrizó a las 20:33 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El avión, un Boeing 787 Dreamliner, voló el pasado 31 de mayo al Aeropuerto de Logística del Sur de California, en donde la empresa aeronáutica estadounidense tiene hangares.

"Fue para mantenimiento y la idea de que entrara en el proceso de mantenimiento ahora es para que pueda regresar a finales de mes y en él se tiene hasta ahora programado trasladar a los atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio, el tiempo estaba pensado para ello", informó en esa fecha el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Sin embargo, el Comité Olímpico Mexicano (COM) rechazó la oferta debido a que al tratarse de una aeronave no comercial tendría que aterrizar en un aeropuerto militar y no podría seguirse el protocolo sanitario establecido para todas las delegaciones que asistan a la justa deportiva.

López Obrador tiene previsto abanderar el próximo lunes a la delegación mexicana en el Centro Nacional de Talentos Deportivo y Alto Rendimiento (CNAR).

Los deportistas mexicanos viajarán en una aerolínea japonesa y parte de los boletos fueron pagados por uno de los patrocinadores.