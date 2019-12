Regresa a México embajador acusado de robo de libro

Ciudad de México— La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, captado llevándose un libro sin pagar, ya está en el país.

En entrevista, la funcionaria confirmó que viajó con ella desde Argentina y llegó este miércoles a la Ciudad de México, donde hoy se revisará su caso en el Comité de Ética de la Cancillería.

"Ya se vino para acá, de hecho venía en el mismo avión que yo, ya aterrizó él también aquí en México, yo tengo mis serias dudas si él no, digamos, con todo el despiste del mundo compró varios casetes, que yo creo que ya en este tiempo nadie compra casetes, por cierto, o cómo se llaman, CD´s, y bueno, no pagó el libro", comentó.

"Entonces yo de verdad tengo mis serias dudas si por un libro él puede arriesgar toda una carrera y todo un prestigio con el que tiene".

El embajador fue sorprendido cuando intentaba llevarse un libro sin pagar de la famosa librería El Ateneo, en Buenos Aires, el pasado 26 de octubre.

Aunque el caso ya era conocido, el fin de semana se difundió un video en el que se observa a Valero esconder el libro entre mercancía que ya había pagado, y después salir de la librería, donde acciona los sensores del establecimiento y es detenido por un agente.

"Yo creo que en ese momento, como nos puede suceder a alguien, o a alguno de nosotros, que estemos tomando un yogurth en el súper y que de repente pues 'oiga, el yogurth', sí, aquí está ¿no?", abundó Sánchez Cordero.

-¿Habló con él?, se le preguntó.

"Sí, hablé con él", contestó.

-¿Le dijo que fue un despiste?, se le insistió a la funcionaria

"Él me dijo: 'no tuve ninguna intención, simplemente pagué los CD´s y después sonó la alarma de un libro'", comentó.

Cuestionada sobre el hecho de que el acto parece intencional, la Secretaria dijo que eso lo decidirá la Comisión "de Honor" de la Secretaría de Relaciones Exteriores.





Marca diferencias económicas con Argentina

Tras afirmar que las políticas que emprenderá el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, son muy parecidas a las de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria marcó las diferencias entre la situación económica de ambos países.

Indicó que mientras Argentina tiene inflación de 50 por ciento, un endeudamiento externo enorme y en cuestión de días su moneda se fue a 60 pesos por dólar, México tiene menos de 3 por ciento de inflación, una disciplina fiscal muy fuerte y un peso fortalecido frente al dólar.

"Entonces nuestra situación económica, digamos macroeconómica, está muy fortalecida, y eso precisamente me dijo Don Alberto Fernández, me dice 'vamos también en el camino correcto a fortalecer las variables macroeconómicas porque sólo así podemos nosotros tener detonantes de desarrollo importantes', y obviamente ellos tienen un problema también, que lo dijo con todas sus letras, un problema de hambre, también importante, de pobreza", apuntó.

"Entonces todas estas variables económicas que, no por nada, pero el presidente López Obrador ha estado muy consciente de ellas y ha mantenido las variables económicas en forma muy rigurosa".