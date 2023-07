Registraron otra entrega de sartenes a nombre de Sheinbaum

Ciudad de México— La entrega de baterías de cocina a nombre de Claudia Sheinbaum, por parte de funcionarios capitalinos, en la Colonia Punta de Ceguayo no fue un caso aislado.

La Alcaldesa Lía Limón aseguró que este tipo de reparto también ocurrió en la Unidad Habitacional Plateros, en Álvaro Obregón, la misma Alcaldía en donde se registró el primer caso.

Ayer, Reforma publicó que brigadistas de los llamados Servidores de la Ciudad de México, quienes portaban chalecos guinda con verde, regalaron las baterías de cocina a los residentes, de acuerdo con videos captados el 27 de junio.

La reunión había sido convocada por líderes vecinales a través de mensajes de WhatsApp en los que señalaban que el regalo sería entregado a nombre de Sheinbaum para apoyarla en las próximas elecciones.

Limón señaló que han recibido reportes de esta práctica también en la Unidad Habitacional Plateros.

"Lo hicieron en varias zonas de la Alcaldía, lo detectamos, a nombre de la ex Jefa de Gobierno que ahora está paseándose por todo el País, y sí, entregando baterías de cocina y me parece increíble", dijo.

Acusó que personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) es el que está a cargo de organizar estos repartos.

"En concreto, lo está haciendo Fernando Zárate, es funcionario del Gobierno de la Ciudad de México, entre otros, pero él es uno de los que me han reportado de los que lo están haciendo; quiere ser candidato en Álvaro Obregón", apuntó Limón.

Actualmente, Zárate se desempeña como personal de estructura de la Sibiso con el cargo de Coordinador General A.

Imágenes obtenidas por la Alcaldía muestran a Servidores de la Ciudad de México trasladando los paquetes a bordo de una camioneta de redilas, así como a vecinos que fueron retratadas tras recibir los kits de cocina.

Limón aseguró que el equipo legal de la demarcación interpondrá denuncias ante la presunción de que se utilizan recursos públicos.

"Increíble porque (Sheinbaum) no lo hace con recursos de ella, lo hace con recursos de los ciudadanos, lo hace con recursos públicos, lo cuál también es un desvío de recursos públicos, lo cual me parece muy grave, me parece lamentable", añadió.

'No hay ninguna instrucción'

El Jefe de Gobierno, Martí Batres, señaló que su Administración no ha girado ninguna instrucción para realizar la entrega de baterías de cocina a nombre de Claudia Sheinbaum.

"La información que tengo yo es que el Gobierno de la Ciudad es completamente ajeno a ello (a las entregas)", dijo en conferencia.