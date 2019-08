Registran sismo de magnitud 5.0 en Veracruz

Ciudad de México— El Servicio Sismológico Nacional registró la madrugada de este viernes un sismo de magnitud 5.0 con epicentro a 8 kilómetros al norte de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.

"SISMO Magnitud 5.0 Loc 8 km al NORTE de J RODRÍGUEZ CLARA, VER 02/08/19 03:35:00 Lat 18.06 Lon -95.39 Pf 66 km", informaron a través de su cuenta de twitter.

Usuarios de redes sociales reportaron haber sentido el sismo en Veracruz, sin embargo, el sismo no fue perceptible en la CDMX.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano reportó que no fue necesario activar el sistema de alerta en la CDMX, pues la intensidad no fue suficiente para activar los sensores de disparo.