Registran 3 mil 607 feminicidios en 2018

Ciudad de México— La activista María Salguero informó que en 2018 ocurrieron 3 mil 607 feminicidios en el País, es decir, 10 cada día.

La autora del Mapa de Feminicidios indicó que, de acuerdo con su conteo, el Estado de México es la entidad con el mayor número de delitos de este tipo, con 400, y le siguen Guanajuato, Baja California, Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Veracruz.

Durante su participación en las audiencias públicas "Feminicidios, Emergencia nacional: impunidad institucional", la especialista señaló que como porcentaje de la población en Colima se registraron 22 homicidios de mujeres por cada 100 mil personas; en Baja California, ocurrieron 19; en Guerrero, 15; en Chihuahua, 13; en Guanajuato, 11; y en Quintana Roo 10, cifras que las ubica como entidades con una "epidemia de violencia".

"La Organización Mundial de la Salud determina que una comunidad con más de 10 muertes por cada 100 mil habitantes ya es una epidemia de violencia, y es lo que están viviendo en estos estados", advirtió.

Salguero explicó que el robo de combustible y la disputa del territorio por grupos del crimen organizado son algunas de las causas que han propiciado el incremento de feminicidios por pertenencia al enemigo.

Dijo que muchos de los nuevos casos son mujeres que han sido asesinadas por su cercanía sentimental, de amistad o familiar con personas consideradas como enemigos por sus victimarios o bien como resultado de ilícitos como el derecho de piso y las agresiones a establecimientos en donde laboraban.

"El huachicoleo y el crimen organizado está asesinando a mujeres", afirmó.

Indicó que, si bien existe poca información sobre la participación de las mujeres en las estructuras y actividades del crimen organizado, hay coincidencias entre el incremento de feminicidios y la incursión de grupos delincuenciales en ciertos territorios.

De ahí que en muchos casos las víctimas hayan sido asesinadas con armas de uso exclusivo del Ejército, calcinadas para evitar que sean identificadas y torturas, además de que sus cuerpos aparecieron junto a sus parejas sentimentales u hombres cercanos.

Puso como ejemplo el caso de Guanajuato, en donde los feminicidios aumentaron de menos de 200 a más de 320. Este aumento, agregó, coincide con la disputa entre los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación por el control del huachicoleo.

En su turno, Pablo Vázquez, quien acudió como representante del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que el Gobierno federal sabe que la problemática de los feminicidios está vinculado a la delincuencia organizada y a las omisiones de las autoridades.

"Sabemos que el tema no está desvinculado de los conflictos generados por la delincuencia organizada. Sabemos que el tema no está desvinculado de las omisiones de la autoridad y de lo que hemos dejado de hacer", reconoció.

El funcionario advirtió, que no será posible combatir los feminicidios si no se resuelve primero el problema de la impunidad.

Gualberto Ramírez, titular de la Unidad Especializada de Investigación en Materia de Delitos de la Fiscalía General de la República, informó que además de los homicidios, 100 mujeres fueron víctimas de secuestro el año pasado.

Dijo que, en total, 353 personas fueron secuestradas en 2018, de las cuales 28 por ciento fueron mujeres, la mayoría de ellas comerciantes, estudiantes y amas de casa.

Indicó que las mujeres más propensas a sufrir este delito se encuentran entre los 15 y 29 años de edad.