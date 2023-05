Regañan a legisladores por esperar transparencia de Ejército

Ciudad de México.- El investigador Alejandro Madrazo Lajous cuestionó a diputados y senadores de la Comisión Bicamaral, que se formó para darle seguimiento a las tareas de seguridad pública de las Fuerzas Armadas, por creer que el Ejército va a aportar información de su desempeño.

En un tono que sonó a regaño, el profesor de tiempo completo del CIDE puso como ejemplo el espaldarazo que el presidente Andrés Manuel López Obrador obsequió al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, envuelto en un escándalo por la polémica compra que hizo de un departamento en Huixquilucan.

PUBLICIDAD

"La Sedena no les va a dar información o no les va a dar información relevante. No pueden seguir siendo un órgano pasivo que recibe y analiza los informes porque todos sabemos que la Sedena esconde información, para muestra un botón: ante el rechazo de la Suprema Corte del mecanismo de opacidad que el presidente había instaurado a través de su decretazo, el presidente lo repite para cubrir y encubrir la opacidad de la Sedena, justamente cuando hay un escándalo de proporciones enormes con indicios fuertes de corrupción por parte del Secretario de la Defensa", sostuvo.

El investigador participaba a distancia vía zoom, mientras en la sala de reuniones de la Junta de Coordinación Política, el presidente, Ricardo Monreal, miraba la pantalla con atención, impasible. La escena también la atestiguaba el senador Emilio Álvarez Icaza y otro grupo de manera virtual.

"La Sedena --incidió el Maestro en Derecho-- no va a ser transparente y no les va dar información. Tienen ustedes que ejercer sus facultades para ir a buscar la información. Para investigar, para entrar al Campo Militar de Iguala donde probablemente haya los cadáveres de jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa.

"Dejen de ser pasivos, no solamente en el sentido de dejar hacer y dejar pasar cada evaluación constitucional que ocurre, sino en el sentido de pretender que la Sedena va a aportar la información. Si algo nos ha dejado claro la Sedena a lo largo de estos años de militarización, es que va a guardar y esconder la información y proteger los crímenes y violaciones de derechos humanos que cometen sus miembros."

Madrazo Lajous reclamó a los legisladores que la Bicamaral es una comisión "para darle atole con el dedo" a la grave crisis de militarización.

Es una auténtica crisis de Estado, dijo, y en cambio los Poderes constitucionales han permitido y solapado y dejado pasar, reclamó.

"Vemos la farsa detrás de este ejercicio, posibilitando la militarización de nuestro Estado", expresó.

"Están denigrando a las instituciones de la República al no ejercer las múltiples facultades que tienen para exigir cuentas pero no lo hacen. No nos la creemos ni nos la vamos a creer hasta que no hagan algo que se note y no han hecho nada que se note para fiscalizar y transparentar el actuar de las Fuerzas Armadas que ha sido terriblemente violento y hoy, tenemos indicios, terriblemente corrupto también", sentenció.

El anfitrión, Ricardo Monreal, había confirmado que el martes 30 de mayo a las 11:00 horas comparecerá ante la Comisión el Gabinete de Seguridad.