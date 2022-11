Regaña AMLO a su hermano por ataques contra Adán Augusto

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador regañó a su hermano José Ramiro López Obrador por haber acusado al titular de la Segob de tomar a Tabasco "como su rancho" y dijo que ningún familiar lo representa.

"En el caso de mi hermano pues él puede opinar, pero no me representa, ningún familiar me representa. Y no son los modos, hay que buscar que haya armonía, y también una recomendación respetuosa, porque siempre hay lambiscones, salameros, que rodean a los personajes importantes.

"Puede ser que los personajes importantes o los que están compitiendo actúen con respeto y se traten bien y todo, pero los achichincles se dedican a estar afectando a los adversarios. Ese es un papel lamentable, el del barbero", comentó el Presidente en conferencia en Palacio Nacional.

El fin de semana, José Ramiro, hermano menor conocido como "Pepín", sostuvo un encuentro con militantes de Morena en Villahermosa y criticó a Adán Augusto López de manipular al Gobernador interino, según se escucha en un video difundido por los propios militantes morenistas.

"Adán agarró Tabasco como si fuera su rancho; se fue y dejó a este (Carlos Manuel Merino) de encargado que no resuelve absolutamente nada", dijo José Ramiro en el encuentro realizado en una casa de la Colonia Pino Suárez.

"(Merino) Ni ata ni desata; sólo sigue la instrucción de Adán, porque sigue manejando el Gobierno de Tabasco", expresó "Pepín".

Entre aplausos, dijo que el próximo candidato de Morena a gobernador de la entidad debiera ser un fundador del partido. Propuso a Javier May, director de Fonatur y responsable del Tren Maya.