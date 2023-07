Refuta AMLO a GIEI: Ejército y Marina sí ayudaron

Ciudad de México.- El PresidenteAndrés Manuel López Obrador dijo que no es cierto que el Ejército y la Marina hayan bloqueado la información oficial sobre el caso Ayotzinapa, como lo indicó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En su mañanera, López Obrador defendió a las fuerzas armadas y aseguró que se ha avanzado en el caso por la colaboración de Sedena y Semar.

"Vamos avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, se ha ido avanzando bastante, mucho. Hay como 115 detenidos, y no solo funcionarios menores, o personas de pocas influencias, no, está detenido el anterior Procurador de justicia, están detenidos dos generales. Esto debe saberse, porque no se informa, y otros importantes funcionarios públicos. No hay impunidad, y se está actuando", dijo AMLO.

"Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando".

"Respeto su punto de vista, pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa, y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad".

El Mandatario federal agregó que no por el mal comportamiento de un servidor público se debe afectar a una institución.

"Pero una cosa son las instituciones y otra son los funcionarios o servidores públicos y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución", expresó.

"¿Por qué sucedió todo esto, por qué se ocultó la verdad? Porque supuestamente se iban a afectar las instituciones, cuando es lo contrario. Si hay impunidad, si se ocultan las cosas entonces si se afectan las instituciones, que además es lo que quisieran algunos, afectar, socavar instituciones como Marina como la Secretaría de la Defensa que son instituciones muy importantes para el funcionamiento del Estado mexicano".

"Entonces, di la instrucción de que se vaya a fondo y hemos avanzado y vamos a seguir adelante".

En la presentación de su último informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó que el caso de los 43normalistas de Ayotzinapa no se va a resolver, mientras el Ejército y la Marina oculten y bloqueen la información oficial.

Con ese opaco panorama, el grupo internacional dio por concluido su trabajo en México.

"La Sedena y la Marina nos han negado documentos que sabemos que existen y que son esenciales. Y el Presidente lo sabe. Por eso nos vamos", indicó el español Carlos Beristain.

El grupo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2014, indicó que hay evidencia de que existen datos y documentos en las Secretarías de la Defensa, de la Marina y del desaparecido Cisen que, a pesar de la promesa del actual Gobierno federal, no han sido aportados para la investigación.

En su mañanera, López Obrador dijo que la investigación sigue abierta y que lo más importante es la búsqueda de los jóvenes desaparecidos.

"Lo más importante ahora es la búsqueda, porque ya tenemos información, ya se rompió el llamado pacto de silencio y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió, y quiénes fueron los responsables. Y en eso vamos a seguir avanzando y están abiertas las investigaciones", defendió.

"Pero lo que más nos importa, nos interesa, es saber en dónde están los jóvenes. Porque podemos llenar las cárceles de los responsables, ¿y si no encontramos a los jóvenes?"

"Entonces, estamos trabajando en eso, todos los días, todos los días, buscando encontrarlos a los jóvenes".