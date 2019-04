Refuerza Fovissste plan anticorrupción

Ciudad de México.- El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) refuerza acciones anticorrupción para garantizar a sus acreditados el libre acceso a los trámites, financiamientos y no se incurra en omisiones, fraudes y malas prácticas que dañen o afecten no solo a este organismo, sino también los derechos de los trabajadores al servicio del Estado.

El vocal ejecutivo del Fondo, Agustín Gustavo Rodríguez López, afirmó que este esquema de actuación se enmarca además en la instrucción presidencial dirigida a los funcionarios e instituciones de "no mentir, no robar, no traicionar".

La actual administración, afirmó, tiene cero tolerancia a los actos de corrupción, clientelismo y desvío de recursos y, al contrario, "imperará la legalidad y el apego a los principios de eficacia, eficiencia y transparencia".

"Son tiempos de una intensa función del Estado para evitar incumplimientos, omisiones, fraudes y malas prácticas que pueden llegar a dañar no solo las instituciones, sino el tejido social mismo", puntualizó Rodríguez López en un comunicado.

El plan anticorrupción mantiene un análisis permanente del desempeño del personal, el mejoramiento de la plataforma de evaluación de la oferta de vivienda, el fortalecimiento del sistema de atención ciudadana, la rendición de cuentas, el incentivo a la cultura de la denuncia y la capacitación de los servidores públicos.

Las acciones incluyen la revisión exhaustiva de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), que colaboran con el Fovissste para evitar irregularidades o cobros indebidos a los derechohabientes en la realización de trámites para adquirir un financiamiento para vivienda.

Asimismo, se han implementado controles para que tanto clientes como proveedores se apeguen a la política anticorrupción. Por ejemplo, se prohíben regalos entre colaboradores, clientes y proveedores.

El personal del Fondo, abundó el vocal ejecutivo, tiene instrucciones de reportar cualquier actividad sospechosa de corrupción. "Las sanciones previstas en el Código de Conducta se aplican sin distinción de jerarquías".

Rodríguez López aseguró que se aplicará mayor rigor en el desempeño de las entidades financieras, notarios y personal del Fovissste, que deberán "conducirse con probidad y excelencia, en armonía con las medidas anticorrupción y austeridad que estos tiempos demandan".

Como parte de las acciones anticorrupción, ya han sido suspendidas Sofomes, unidades de valuación y notarios públicos por presuntas irregularidades o faltas operativas.