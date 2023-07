Refrenda México compromiso de acuerdo comercial con UE

Ciudad de México.- La Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, aseguró que México continuará trabajando para firmar la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea.

PUBLICIDAD

En Bruselas, Bélgica, durante la clausura de la reunión de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Bárcena sostuvo que México está preparado para aprovechar las nuevas condiciones que implica el nearshoring.

"México seguirá trabajando para concluir pronto las negociaciones del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea. Definitivamente hay un compromiso y dentro de ello, tenemos nosotros hacia delante, por lo menos algunos proyectos prioritarios, como es el Plan Sonora que va a ser el gran centro de energía renovable de la transición energética de México a la renovabilidad", manifestó.

"El Corredor Transístmico que va a conectar el Atlántico con el Pacífico a través de una red de parques industriales muy importante, inversiones novedosas en electromovilidad, aprovechando la presencia de grandes empresas europeas que están ya funcionando en nuestra región".

Sin embargo, advirtió la Canciller, América Latina y el Caribe no deben verse como una cantera de recursos naturales, condenada al extractivismo y a la provisión de alimentos baratos y mano de obra de baja calificación.

"No es plausible mantener un modelo que concentre la riqueza y el conocimiento, no es posible que tengamos estás brechas de desigualdad en nuestra región y que solo unos pocos puedan tener acceso a derechos sociales, ¿verdad? Privilegios que niegan derechos. Eso no puede ser", expuso.

Bárcena dijo que pese a la cercanía que ha existido entre América Latina y el Caribe con Europa, en los últimos años China aprovechó mejor las oportunidades para incrementar su intercambio comercial con la región.

"Fíjense que el crecimiento del comercio entre América Latina y el Caribe y Europa aumentó un 65 por ciento, de 176 millones de euros a 291 mil millones de euros en 2022, estamos hablando de un crecimiento muy importante. Sin embargo, la relación comercial entre nuestras dos regiones, si bien se duplicó entre 2001 y 2020, la relación comercial con China y nuestra región se multiplicó por 20 veces en el mismo periodo", destacó.

"Entonces, creo yo, que esta es la oportunidad para volvernos a acercar Europa y América Latina y el Caribe después de ocho años de no habernos reunido".