Reformas son Constitución de la 4T, afirma López Obrador

Tlapa.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, con las reformas impulsadas por su Gobierno, la Cuarta Transformación del país ya tiene su Constitución.

En su diálogo con los pueblos mixteco, tlapaneco, amuzgo y náhuatl, en esta localidad de la Montaña de Guerrero, López Obrador dijo que al igual que en las otras transformaciones que ha tenido el país, en la actual ya se tiene una nueva Carta Magna.

Va a ser una transformación profunda, como lo fue la Independencia, la Reforma, la Revolución, vamos a arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios, aseguró.

"Vamos a cumplir un año, ya las reformas que han habido en la Constitución, son como una nueva Constitución, les hablaba de las tres reformas que ha habido, después de la Independencia se tuvo la primera Constitución federal, en 1824; después del movimiento de Reforma se tuvo la Constitución liberal, de 1857; luego de la Revolución, como ya lo expresé, la Constitución de 1917", expuso.

"¿Que correspondía si hablábamos de la Cuarta Transformación? Hacer una nueva Constitución, pero dijimos no, va a generar mucho revuelo, nos vamos a ir despacio porque llevamos prisa, y cuando se den cuenta ya va a haber una nueva Constitución, y ya puedo decirles aquí en Tlapa que ya hay una nueva Constitución".

El mandatario citó la serie de reformas que se han impulsado, como la de que se considere a la corrupción delito grave, el castigo al fraude electoral, la eliminación de la condonación de impuestos y la cancelación de la reforma educativa.

"Así se han llevado a cabo reformas paulatinas para una nueva Constitución", aseguró.

En tanto, mencionó que acaba de enviar una última iniciativa de ley al Congreso, para que se eleve al rango constitucional el derecho a que reciban pensiones los adultos mayores, las personas con discapacidad, y que todos los estudiantes pobres tengan becas.

Acompañado del Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, el Mandatario también destacó que ahora se podrán hacer consultas ciudadanas y ya hay revocación del mandato.

"El pueblo manda y el pueblo quita", sostuvo.

"No queremos aquí en México golpes de Estado, no queremos la imposición por la fuerza y aquí aprovecho para decirles que por eso, siguiendo la tradición histórica ejemplar de política de exterior de nuestro País, se le dio asilo político a Evo Morales".

Agradecen asilo a Evo

En su intervención al inicio del encuentro, la representante indígena mixteca Victoria Flores Morales pidió al presidente López Obrador el esclarecimiento del asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano, y le agradeció haber dado asilo al ex Mandatario de Bolivia, Evo Morales.

Asimismo, Flores Morales hizo mención del reclamo que mujeres de Tlapa han hecho al político tabasqueño de que se mantenga el Centro Ciudad de las Mujeres.

"Le apostamos con usted a que todo eso cambie y que ya no haiga (sic) más luchadores indígenas y defensores del territorio asesinados, perseguidos o encarcelados, y que se esclarezcan los casos que hasta ahora continúan sin respuesta, como los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y del hermano Arnulfo Cerón Soriano, entre otros", dijo.

"Gracias señor presidente por dar asilo político a nuestro hermano Evo Morales, como también le encargo el Centro Ciudad de las Mujeres de aquí de la ciudad de Tlapa, que se reestructure y se contrate a mujeres realmente defensoras de los derechos humanos y que no sea a través de palancas".

La representante expuso ante el presidente, funcionarios y el Gobernador Astudillo diversas demandas de las comunidades indígenas de la zona, y reconoció las acciones que busca impulsar el actual Gobierno federal en favor de esos pueblos.

"Por muchas décadas se nos impusieron políticas públicas paternalistas, a conveniencia del Estado, sin nuestra participación ni consentimiento, dejándonos en el olvido y al acecho del neoliberalismo, hoy reconocemos este cambio en la forma en que se están definiendo las políticas públicas, de abajo hacia arriba, nos helábamos con su labor a favor de nosotros", expresó.

Los pueblos de la Montaña guerrerense, aseveró, le piden al presidente que se cancelen las concesiones mineras.

"Señor presidente le reconocemos que hasta el momento no ha otorgado ninguna concesión minera para las protección de nuestro territorio, por lo que le solicitamos su apoyo para que las concesiones ya otorgadas se deroguen y se nos devuelva a los pueblos lo que nos pertenece, en la Montaña estamos en contra de la minería y la explotación irracional de los recursos naturales por lo que solicitamos que se implemente el programa Sembrando Vida", expresó.

Presente en el evento, el director del INPI, también pidió justicia por el asesinato del activista Cerón Soriano.

"Hoy quiero expresar mi solidaridad con los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, así como el dolor que hoy embarga a los familiares y amigos de nuestro compañero Arnulfo Cerón Soriano, pidiendo que en todos los casos haya justicia, su dolor es nuestro dolor y su petición de justicia es también nuestra petición de justicia", aseveró Regino.

En su turno, el gobernador Astudillo se pronunció por que haya mayores inversiones para las comunidades indígenas.

Los desafíos que enfrenta Guerrero son complejos, afirmó, y tenemos que hacer políticas públicas para que llegue la justicia con prontitud a los pueblos originarios.

Nosotros necesitamos de usted y del Gobierno federal, manifestó, y por ello es positiva esta visita, y le pidió considerar a Guerrero en el programa de caminos anunciado en Oaxaca.

Transformar significa cambiar de forma y fondo, y es evidente que el Gobierno de López Obrador ha iniciado un proceso para cambiar las formas empleadas para atender a los indígenas.

La Cuarta Transformación, sostuvo, significa sí a la paz, al bienestar y a la igualdad, pero también fortalecer los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas.

Astudillo también expresó su solidaridad con la familia de Cerón Soriano y los integrantes de su organización, y pidió que se haga justicia.

"Todos queremos que la jusitica llegue y que la justicia llegue pronto", expresó.