Reforma eléctrica: Aysa Damas se rebeló al PRI y ahora brinca a Morena

Ciudad de México.- El diputado Carlos Miguel Aysa Damas fue presentado como nuevo integrante de Morena, después de anunciar que votará a favor de la Reforma Eléctrica, rebelándose a la instrucción del PRI.

Los diputados de Morena y la dirigencia nacional del partido lo presentaron como legislador del partido en la víspera de la sesión en el pleno de San Lázaro para discutir la Reforma Eléctrica.

PUBLICIDAD

En tanto, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, aseguró que este domingo se discutirá la reforma eléctrica.

Mier Velazco reiteró que en el dictamen se incluyeron las 12 propuestas de la oposición de Va Por México.

El líder de los morenistas atribuyó la falta de apoyo de la oposición a la reforma presidencial a “la ignorancia y a la opacidad”.

"Y si hay pretextos, son dos razones: o una absoluta necedad de no querer leer, que es lo peor, porque en la ignorancia, lo he dicho, se construyen las principales desgracias de los países y en la oscuridad. Aquí no quisimos actuar en la oscuridad de la noche como en diciembre de 2013. Ni tampoco quisimos abusar de la ignorancia”, señaló.