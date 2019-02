Reforma educativa de AMLO propone retrocesos: Mexicanos Primero

La organización Mexicanos Primero hizo un llamado a los diputados federales para que en la reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantengan algunas disposiciones que, de eliminarlas, representarían “un grave retroceso” en la materia.

Durante la quinta audiencia pública para abordar la reforma que el Ejecutivo envió el 12 de diciembre pasado, David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, aseguró que en el documento hay elementos valiosos, de los cuales solo retomó tres.

“Todos sabemos que no basta con que cambie el marco normativo, pues la transformación de fondo pasa en el aula y en el patio, en las familias y en las comunidades, no hay tino ni rumbo, sin brújula nos perdemos, preguntémonos ¿estos cambios propuestos son o no son un avance para el derecho a la educación?”, cuestionó.

Calderón enumeró cinco puntos que deben añadirse y especificarse en el artículo 3 de la Constitución, y criticó el recorte presupuestal a la educación, “dejaron 336 pesos por cada maestro en servicio, la mitad que en el peor año de (Enrique) Peña Nieto”.

A través de un comunicado, la organización expresó que debe salvaguardarse la existencia de un organismo autónomo calificado que evalúe “con rigor e independencia” las políticas públicas en materia educativa, así como la autonomía universitaria.

Igual, mantener la obligación del Estado para garantizar el acceso al aprendizaje y no solo a las aulas, lo mismo sobre la educación inicial, que proteja el derecho de los niños a recibir educación inclusiva y con equidad.

“¿En qué no puede haber regresión? En que se elimine en lugar de precisar las referencias al aprendizaje, el acceso y la permanencia no agotan el derecho a la educación, pues se puede estar inscrito en la escuela y excluidos del aprendizaje”, dijo.

También solicitan que se reconozca y promueva los derechos profesionales de los docentes y les asegure una formación y acompañamiento de calidad en todas las regiones del país, así como ampliar el enfoque de inclusión.

“Cualquier cambio a la Constitución que hable de un derecho debe ser para progresar, para avanzar y mejorar”, expresan en la comunicación oficial.