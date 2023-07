Recuperan cuerpos de mineros fallecidos en Coahuila

Coahuila.- Luego de unas cinco horas de trabajo, un equipo de rescatistas logró sacar de la mina de carbón los cuerpos de dos mineros fallecidos, así como un tercer minero que resultó herido en el accidente ocurrido cerca del mediodía.

El Gobierno de Coahuila informó que en las labores colaboraron elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal de Sabinas, Bomberos y la coordinación de Protección Civil Federal.

"Se determinó en primera instancia que el percance se originó por la ruptura de un cable de acero que en conjunto con un motor eléctrico se utiliza para el acceso de las personas y la extracción del mineral, presuntamente por el desgaste de los metales", informó el Gobierno estatal.

"En el rescate se recuperaron los cuerpos de José Guadalupe Esparza Pérez, de 40 años, y de Juan Jesús Zapata Alfaro, de 29, ambos vecinos de Sabinas. En este procedimiento se rescató a un tercer minero, Luis Alberto Cortez Robles, a quien se trasladó para recibir atención médica por las lesiones causadas por la caída del contenedor en que se introducían a la zona de extracción".

Cerca del mediodía se reportó en una mina en el ejido El Mezquite, en Sabinas, la ruptura de un cable de acero que provocó la muerte de dos mineros. Al sitio acudieron elementos del Ejército, de las corporaciones de seguridad y de Protección Civil federal.

Mientras los trabajos de rescate se organizaban y realizaban, a las puertas del predio se reunieron familiares de los mineros, quienes exigían entrar al sitio y en momentos tuvieron altercados con los policías que custodiaban la puerta.

Juanita González, quien reconoció en las noticias la puerta de la mina, llegó al sitio muy alterada, aunque luego se calmó cuando le informaron que su esposo Luis Alberto Cortez Robles había sobrevivido al accidente.

"No sé quién es el dueño, sólo sé que se llama Orlando", dijo González, "me dieron la información que mi esposo está bien y ya me calmé. Él tiene desde los 16 años trabajando en la mina, ahorita tiene 39".

En el rescate colaboró el padre del minero fallecido Jesús Zapata, quien corroboró las causas del accidente.

"Cerca de las cinco de la tarde salió de la excavación Carlos Zapata, rescatista y padre de uno de los fallecidos, quien confirmó la causa del accidente y descartó cualquier otro riesgo en la zona de trabajo", informó el Gobierno estatal.

Agentes de la Fiscalía General del Estado aseguraron el área de la mina para realizar trabajos periciales y dar parte luego a las autoridades competentes, ya sea la FGR o la Secretaría del Trabajo federal.