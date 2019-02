Recupera general huachicolero sus cuentas

Ciudad de México— Un tribunal federal ordenó levantar el bloqueo sobre las cuentas bancarias del general brigadier Eduardo León Trauwitz, que habían sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera, al investigarlo por supuestos vínculos con el robo de combustible.

El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó ayer, por unanimidad de sus tres magistrados, la negativa de suspensión provisional que una jueza de Distrito había dictado el pasado 6 de febrero.

La UIF incluyó a Trauwitz en su lista de personas bloqueadas desde el pasado 8 de enero, y notifico por correo electrónico a Banjército para congelar las cuentas, pero el General, quien estaba comisionado en Panamá, presentó su amparo hasta el 31 de enero.

El 8 de enero fue el día que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la investigación contra Trauwitz en su conferencia de prensa matutina. El General fue responsable de Seguridad de Pemex la mayor parte del sexenio pasado.

Alma Delia Chávez, jueza Décimo Quinta de Distrito en Materia Administrativa, resolverá este miércoles si concede o niega la suspensión definitiva a León Trauwitz, para lo cual ya contará con informes más detallados de la UIF sobre las razones del congelamiento.

Si la juez niega la suspensión definitiva, las cuentas volverán a quedar congeladas, y el recurso del General ante un tribunal colegiado tomará varias semanas para resolverse.

El tribunal colegiado recordó que la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional, en varios precedentes, el articulo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), que faculta a la UIF para designar personas bloqueadas y ordena a los bancos cesar toda operación con ellas.

Lo anterior, porque a juicio de la Corte esta facultad debe estar reservada a los jueces, previa solicitud del Ministerio Público en una investigación penal, y no ser ejercida unilateralmente por una autoridad administrativa como la UIF, salvo que exista solicitud de otro país para una colaboración internacional.

"Tomando en consideración los pronunciamientos del Alto Tribunal en relación con la inconstitucionalidad del artículo 115 de la LIC, y que en esta etapa procesal se desconoce el origen de la inmovilización a las cuentas bancarias de la parte quejosa, se estima que no es válido afirmar categóricamente que la concesión de la medida cautelar tendrá como consecuencia permitir que se lleven a cabo operaciones vinculadas con actos ilícitos, pues no se cuenta con las constancias necesarias que demuestren ese extremo", afirmó el tribunal.



León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, está bajo investigación por:

• Posibles vínculos con el robo de combustibles

• El huachicoleo se disparó durante su encargo en el sexenio pasado

• Hasta julio pasado, cuando dejó el cargo, fueron reportadas 38 tomas clandestinas al día.