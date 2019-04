Recuerdan diputados a Zapata entre reproches

Ciudad de México— La sesión solemne con motivo del centenario luctuoso de Emiliano Zapata fue el escenario de un intercambio de acusaciones entre diputados de Morena y de Oposición por la termoeléctrica de Huexca, en Morelos, y la reducción del presupuesto para el campo.

Legisladores de Oposición criticaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador por incumplir su promesa de cancelar el proyecto de la termoeléctrica.

Raymundo García, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), recordó al Mandatario que esa fue una promesa de campaña, ya que él mismo reconoció que dicho plan destruiría el territorio.

"El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debería de dar cumplimiento a su palabra empeñada en mayo de 2014 en Yecapixtla, Morelos, la cual cito textualmente: 'Yo aquí quiero expresar que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos, que no queremos ese gasoducto, que no queremos la termoeléctrica y no queremos tampoco las minas que van nada más a destruir el territorio y contaminar las aguas", expuso.

El priista Eduardo Manuel Zarzosa recordó que la termoeléctrica fue el motivo por el que familiares de Zapata acusaron al Gobierno federal de traición.

"Los familiares de Zapata les dan la espalda porque no cumplen sus promesas porque, como ellos, muchas mujeres se quedaron sin estancias infantiles, muchas mujeres se quedaron desprotegidas, porque les quitaron los lugares donde se resguardaban de la violencia, así también han fallado al campo", afirmó.

El diputado del Partido Verde, Oscar Bautista, dijo que la manera en la que sus homólogos de Morena han procedido en torno a los maestros de la CNTE y la reforma educativa, es la misma en la que deben conducirse con las organizaciones que luchan por el campo.

"A nombre del Partido Verde, quiero invitar a mis compañeras y compañeros diputados federales a que el mismo trato que le estamos dando a la CNTE con relación a la reforma educativa, ese mismo trato le demos a las organizaciones que están integradas en el Congreso Agrario Permanente, a las organizaciones sociales, aquellas que están en todos los rincones del País que hoy luchan para poder atender el campo del País", aseveró.

En su turno, el morenista Juan Pablo Sánchez aseguró que si Zapata viviera sería parte de la cuarta transformación.

"Ahora resulta que los demagogos, que los que por décadas han traicionado el campo de México, se cuelgan de este revolucionario (...) Estoy seguro que si Zapata viviera, en esta cuarta transformación estuviera", sostuvo.