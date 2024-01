Recuerda Xóchitl muerte de niña en elevador; pide inversión

Quintana Roo, México.- En su segundo evento del día en Quintana Roo, la precandidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, criticó la estrategia de salud a nivel federal al recordar el caso de la niña que falleció atrapada en un elevador de un hospital en la entidad y remarcó la importancia de invertir en este sector.

En un encuentro con seguidores y militantes del PAN, PRI y PRD, en Playa del Carmen, se refirió a la tragedia que ocurrió justo ahí en julio de 2023, cuando una infante de 6 años perdió la vida en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Aquí pasó algo que nos conmovió a todo el país, una niña que murió en el hospital del IMSS, aquí en Playa del Carmen. Una niña que entró a atenderse un problema de salud y salió en una caja rumbo al panteón. No puede ser que el Seguro Social no le dé mantenimiento, no puede ser", lamentó.

Indicó que en esa entidad y en el resto del país faltan servicios de salud y medicamentos en las instituciones públicas.

"Muchos de ustedes cotizan al IMSS, muchos de ustedes pagan seguro social y no tienen medicinas, no tienen atención de tercer nivel. Por eso mi sueño es que aquí haya un hospital de tercer nivel del IMSS, para que los puedan atender. Ya basta de tenerse que ir a otra ciudad a atender, porque aquí se generan muchísimos empleos", apuntó.

"Hubo más de 800 mil personas fallecidas por el Covid, fuimos el país donde más médicos y enfermeras murieron en el mundo, han fallecido más de 100 mil personas por falta de medicamentos para la diabetes y para la presión arterial, porque no hay medicinas. Escríbanle a la megafarmacia, a ver cuándo llega allá por Felipe Carrillo Puerto el medicamento, escríbanle. Y la verdad es una tomada de pelo".

Al respecto, indicó que si llega a ser presidenta de México rescatará el Seguro Popular, extinto en la presente administración federal, pues, dijo, con éste se ayudaba a niños y mujeres con cáncer, y a personas sin seguridad social.

No obstante, afirmó, no todo lo hecho por el actual Gobierno será desechado, pues aclaró que algunas acciones, programas y obras permanecerán, pero serán mejoradas

"Lo que está más o menos lo vamos a arreglar. El aeropuerto de Tulum está bien, pero hay que hacer el acceso para que llegue la gente, si no... porque ahorita te está cobrando mil 500 pesos el taxi, entonces está cañón. Está bien el aeropuerto, pero hay que hacer la carretera", planteó.

Gálvez anunció que si es electa en las urnas como presidenta, investigará por indicios de corrupción y compadrazgos megaproyectos y contratos celebrados por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"El Tren Maya lo vamos a echar a andar, porque no lo vamos a tirar a la basura, pero vamos a rehabilitar el medio ambiente que han dañado. Sí voy a investigar la corrupción, esa sí la voy a investigar porque miren, aquí eso de primero los pobres... ¡Aquí es primero los López!", lanzó.

"Les voy a decir por qué, el hijo mayor del presidente, su amigo, Amilcar es el que le vende las medicinas a la gobernadora. Más de 300 millones de pesos, ahora si que salió bueno para el negocio el muchacho y el otro hijo del presidente es el que está vendiendo el balastro del Tren Maya, entonces, por supuesto que vamos a investigar esos contratos y sí hay que castigar la corrupción.

"Primero los López no, primero la seguridad, primero la salud, primero la educación, primero el empleo. Por supuesto que nosotros por ahí vamos a ir y de plano lo que está mal lo vamos a quitar, vamos a quitar la estrategia de seguridad, vamos a cambiar la salud".