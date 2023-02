'Rectifiquemos en Plan B', dice Creel a AMLO

Querétaro.- En medio de la disputa por la reforma electoral conocida como "Plan B", el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, pidió al jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, parar la confrontación, abrir el diálogo y rectificar.

Al participar en la ceremonia por el 106 aniversario de la Constitución de 1917, el diputado del PAN llamó al mandatario a no repetir los errores del pasado.

"Hoy, después de dos alternancias federales incuestionables, era de esperarse que hubiéramos arribado a un amplio consenso en torno a las instituciones y a las reglas electorales. Esto no es así", expuso.

"Rectifiquemos, aún estamos a tiempo, no tenemos por qué repetir los errores del pasado".

El legislador lamentó que, ante la falta de acuerdos, la definición de las reglas electorales haya quedado en manos del Poder Judicial y no de los actores políticos del país.

"Nuevamente los acuerdos se frustran, lo que debe resolver la política y el diálogo, eso que nos toca a nosotros, incomprensiblemente, el tribunal constitucional, lo tendrá que dirimir", dijo en referencia a las acciones de inconstitucionalidad llevadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante la mirada del presidente, Creel reprochó la exclusión de quienes piensan diferente y la cerrazón ante la necesidad de diálogo con la oposición.

También recordó que esa fue la constante del régimen hegemónico encabezado por el PRI, en el pasado.

"El principio democrático es que la mayoría decide, de eso no hay ninguna duda y no hay debate, la cuestión es cómo se decide y si se incluye o no a quienes piensan distinto", manifestó.

"Al excluirlos, se deja afuera parte del pueblo, se mancilla la soberanía".

Según el panista, la falta de diálogo entre el Gobierno y la oposición no se ha limitado a temas de carácter electoral, sino también a políticas públicas relevantes, como el combate a la violencia.

"La falta de diálogo también se extiende a los asuntos fundamentales para el bienestar de la nación. Existe desacuerdo sobre el combate, la violencia, la seguridad pública, la cuestión social, la economía, la impunidad y la corrupción", reprochó.

Tras demandar respeto a la Constitución, Creel pidió poner un alto a la confrontación política y dejarla para los tiempos electorales.

"No hay más moral política que la Constitución. Esa es la moral de todos quienes somos servidores públicos. Con eso en mente, desterremos de una vez por todas nuestras diferencias y confrontaciones, particularmente las que hubiese habido en el pasado", afirmó.

"Ahora son tiempos de coincidir, son tiempos de reconciliación, después, después vendrán tiempos para la competencia en la arena política y electoral".