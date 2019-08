Rectifica AMLO: gasoductos van

Ciudad de México— Tras semanas de negociación y más de un año de incertidumbre, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rectificó su oposición a los contratos de largo plazo para el transporte de gas natural.

Sin revelar detalles de las nuevas tarifas -que dijo traerán ahorros de 4 mil 500 millones de dólares-, el presidente y representantes de 3 de las 4 contratistas anunciaron ayer la extensión de los servicios de transporte hasta por 35 años de gas importado.

Se esperaba que en las siguientes horas, una cuarta empresa, Fermaca, firmara un acuerdo similar.

Para especialistas, el Gobierno pudo haberse ahorrado el largo impasse que mantuvo en vilo los siete contratos y arrancar a tiempo la provisión de gas, especialmente la del ducto marino, construido por TC Energía y IEnova, y que está listo desde junio pasado.

Según lo anunciado por el Mandatario en presencia de los empresarios, entre ellos Carlos Slim Helú, dueño de Carso, y del director de la CFE, Manuel Bartlett, serán retiradas las demandas de arbitraje internacional iniciadas en julio por la empresa estatal.

Si no se renegociaban ciertas cláusulas, el Gobierno había amagado con cancelar los siete contratos que consideraba leoninos.

Ayer, López Obrador dijo que contenían cláusulas dañinas para la hacienda pública y admitió que los ductos se mantendrán en poder de las empresas al término del plazo contratado.

"Se garantiza el abasto de gas en la industria eléctrica para que no tengamos apagones en muchos años", dijo.

Se congratuló en particular porque Slim haya aceptado participar en el acuerdo desde el inicio.





Estiman menos ahorros

The Wall Street Journal publicó ayer que el ahorro que logrará el Gobierno con los nuevos contratos para la operación de los ductos que darán servicio a la CFE serían mucho menores que lo que se dijo de manera oficial.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el nuevo acuerdo resultará en ahorros por 4 mil 500 millones de dólares, o poco más del 30 por ciento de lo que estaba obligado a pagar bajo los contratos originales.

Pero WSJ, citando fuentes allegadas a las negociaciones, señaló que los ahorros nominales serían de aproximadamente 600 millones de dólares, esto es, el 13 por ciento de los estimados por AMLO.

El domingo pasado, el periódico neoyorquino publicó que, ya considerando el valor del dinero en el tiempo, inclusive el Gobierno mexicano podría terminar pagando más de lo que contemplaban los contratos originales.