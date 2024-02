Recrimina TEPJF a Senado retraso en elección de magistrados

Ciudad de México.- El Tribunal Electoral pidió al Senado de la República nombrar a los 44 magistrados estatales y federales, pues ha colocado a tribunales electorales en problemas.

La magistrada Janine Otálora informó que están vacantes 36 magistraturas de tribunales electorales estatales, seis de salas regionales federales y dos de la Sala Superior.

Esto pese a que la Cámara alta ya cuenta con ternas enviadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para magistrados federales, y convocatorias para las locales.

"Mantener órganos de justicia desintegrados es lo que los hace vulnerables y lo que permite, justamente, una mayor injerencia del poder político no sólo en su funcionamiento cotidiano, sino en su toma de decisiones.

"Tribunales integrados por una magistratura nombrada por el Senado y dos magistraturas en funciones son extremadamente vulnerables, ya que en sí no existe un régimen de responsabilidad respecto de quienes integran los tribunales electorales locales, menos aún tratándose de magistraturas en funciones", indicó.

Los magistrados resolvieron el caso del Tribunal Electoral de Nayarit, el cual quedó sólo con una magistrada electa por el Senado, pues al irse dos magistrados, realizaron una reforma al reglamento interno para definir quiénes ocuparían sus vacantes.

Advirtieron que no estarían discutiendo estos asuntos si el Senado hubiera hecho su trabajo.

El magistrado Felipe Fuentes aseguró que aunque existe una afectación la omisión del Senado, no se ve afectada la independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales.

"Ojalá pronto el Senado realice las designaciones correspondientes. Me sumaría a la preocupación para que funcionen con completitud y de manera normal estos tribunales", dijo.

Su compañero Reyes Rodríguez aseguró que el caso de Nayarit es un ejemplo de lo que están haciendo los tribunales para encontrar una solución a la omisión de los senadores.

"Coincidimos en que esto no es una situación ordinaria y que además los tribunales tienen que ir enfrentando las consecuencias del incumplimiento, de la obligación del Senado de la República en designar las magistraturas, lo cual también no abona a la integridad electoral vista como una perspectiva que no solo debe permear durante los procesos electorales, sino en general, sobre todo, el funcionamiento del sistema político y de elecciones", apuntó.

La presidenta del Tribunal, Mónica Soto, remató: "Asumo, me sumo y hago mía la preocupación de quienes integramos este pleno y hago un muy respetuoso llamado al Senado de la Republica para que puedan llevarse a cabo los nombramientos faltantes en los organismos electorales".

En otro caso, la Sala Superior acordó replantear la queja de la senadora Indira Kempis, luego de que el magistrado Fuentes proponía desechar la impugnación de la ex emecista por la elección de Jorge Álvarez Máynez.

Los magistrados también desecharon la queja del extitular de la Unidad Técnica de lo Contencioso, Manuel Cruz, quien impugnó la decisión del OIC del INE de suspenderlo de manera definitiva de su cargo, luego de la alteración de frases textuales del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El exfuncionario acusaba que la Contraloría interna no tenía facultades en materia electoral, lo cual fue respaldado por Rodríguez. Sin embargo, sus otros tres compañeros aprobaron desechar el recurso.