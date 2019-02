Recorte a estancias tiene efecto perverso: ONGs

Ciudad de México— Las organizaciones civiles Oxfam, Save the Children y Gire acusaron que el recorte del apoyo a la estancias infantiles y la transferencia directa del dinero a los padres tendrá un efecto perverso en la educación de los niños y que al mismo tiempo fortalecerá la base clientelar del partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Los cambios anunciados recientemente reflejan una visión en la que no se establece el cuidado de las niñas y niños como un derecho, sino como una transferencia de dinero sujeta a manejo discrecionales, poniendo toda la responsabilidad a la estructura familiar, que históricamente es ventajosa para las mujeres", dijo el director ejecutivo de Oxfam México, Ricardo Fuentes Nieva.

Acusó que la reducción de 2 mil millones de pesos, lo que equivale a la mitad del presupuesto para el programa que atendía a más de 300 mil niños en 9 mil estancias de todo el País, es una política que desconoce el compromiso del estado con la educación inicial y que además fomenta una política de transferencia de recursos sin considerar un enfoque de derechos.

"Lo que nos preocupa es que parte de esta decisión se toma porque la niñez no es clientela, la niñez no puede votar, la niñez no puede recibir una transferencia directa y no puede después movilizarse", afirmó.

"Los efectos son perversos", dijo la CEO de Save the Children, María Josefina Menéndez, sobre las afectaciones a los niños y a las madres trabajadoras, pero también acusó que la decisión del Presidente de quitar a intermediarios para repartir directamente el presupuesto que dejó podría generar una clientela para Morena.

"Por supuesto que el efecto concreto es la construcción de una base social muy fuerte, estamos sobre la base de la construcción de una base social que probablemente alimente a un movimiento que para qué mencionar el nombre, todo mundo lo sabemos", añadió.

En conferencia de prensa, las organizaciones civiles calcularon que de diciembre a la fecha, más del 30 por ciento de los niños que estaban en estancias subrogadas por la Secretaria de Bienestar dejaron de ir y que se ha dejado de apoyar a madres trabajadoras.

La directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés, lamentó que las estancias vayan a desaparecer a pesar de que un estudio del Coneval arrojó que el 93.9 por ciento de las madres beneficiadas reconocieron que esos lugares contribuían a mejorar su calidad de vida, la de sus niños y la de toda su familia.

"Estamos viendo que los datos estadísticos no están sirviendo, están sirviendo poco para el diseño de las políticas públicas lo cual parece preocupante", afirmó.

Las organizaciones informaron que están preparando acciones legales para revertir la decisión del Gobierno federal, con apoyo de la Barra de Abogados.

Presentaron también tres propuestas al Presidente López Obrador, como tener un periodo de transición que garantice la operación de las estancias infantiles y la atención de los niños, niñas y sus familias que requieren el servicio, en tanto se reestructura un nuevo programa integral.

De igual forma propusieron crear un grupo de trabajo de especialistas para la revisión y reestructuración del programa, sin detener los subsidios para evitar el cierre.

Además, plantearon mejorar los estándares de seguridad y salubridad, el establecimiento de mecanismos de supervisión y de mejora del servicio, optimizar las condiciones de trabajo de educadoras y ampliar la cobertura del servicio.



'Ridículo que nos llamen conservadoras'

Organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de los niños y las mujeres trabajadoras consideraron ridículo y una falta de conocimiento la acusación del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien ayer dijo que eran conservadoras.

"Es una declaración desafortunada porque desconoce todas las luchas sociales que han llevado acabo organizaciones que están en condiciones muy precarias en la montaña de Guerrero y en los altos de Chiapas y los tuxtlas, Veracruz", dijo el director de Oxfam México, Ricardo Fuentes.

El activista reconoció que las asociaciones trabajan en diferentes condiciones, pero que tienen una agenda de beneficio para el Pais.

En conferencia de prensa sobre el presupuesto de estancias infantiles, la directora de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Taméz, dijo que la declaración de López Obrador es ridícula y hasta bromeó con ello.

"Amo que a GIRE lo llamen conservador, trabajamos desde hace 26 años sin recursos estatales en el tema de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y nunca nos han dicho conservadores", afirmó.

"¿Cómo meterlos a todas en la misma bolsa? me parece ridículo, creo que está muy bien que haya organizaciones conservadoras de izquierda, que trabajen otros temas. Es parte de la diversidad que se requiere en la sociedad civil y minimizarnos, anular la voz sólo porque no estás de acuerdo con lo que dice el Presidente, cuando la tarea de la sociedad civil y de las organizaciones es justamente señalar lo que falta, es un gran error", indicó.

Ante las críticas de organizaciones civiles para que los militares se hagan cargo de la seguridad pública, López Obrador acusó ayer a la sociedad civil de conservadora.

"Yo no conozco gente de la sociedad civil, de veras, muy pocos, de izquierda. Todo lo que es sociedad civil tiene que ver con el conservadurismo, hasta los grandes consorcios promueven a la sociedad civil, es una bandera la sociedad civil", aseveró.