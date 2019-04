Recortan los apoyos; importan más granos

Monterrey— En medio de un cambio en la política para el agro mexicano, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador recortó apoyos a productores y las importaciones de granos ya registran niveles récord.

Organizaciones y especialistas advirtieron que la reducción de apoyos podría disparar aún más las compras al extranjero.

En el primer bimestre del año, la importación de granos básicos, principalmente de Estados Unidos, se disparó un 17 por ciento anual, a 5 millones 375 mil toneladas, un nivel histórico para cualquier periodo comparable, informó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

En términos de valor, estas compras crecieron en la misma proporción para ubicarse mil 456.3 millones de dólares, el monto más alto desde el 2012.

A la par de estas alzas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) quitó apoyos a los productores comerciales, que surten la mayor oferta y que señalaron que el recorte contradice el discurso oficial de la autosuficiencia alimentaria.

Así, los recursos del programa Ingreso Objetivo fueron acotados sólo a las cosechas que resulten en 50 hectáreas de riego y 100 hectáreas de temporal, cuando hasta el año pasado los límites eran hasta 100 y 200 hectáreas.

También limitó los apoyos a los rendimientos por hectárea y redujo de 75 por ciento a 50 por ciento los recursos para coberturas de precios en granos.

En contraste, la Sader comenzó a otorgar dinero a pequeños productores vía precios de garantía.

"Existe preocupación de los productores comerciales por las políticas diferenciadas", dijo Juan Carlos Anaya, director de GCMA, "ya que no van con el objetivo de la seguridad alimentaria".

Anaya explicó que la creciente demanda de granos y oleaginosas deriva del mayor consumo pecuario y, en el caso del maíz, a la mayor producción de jarabe de alta fructosa.

Las importaciones de todo el mundo de maíz, soya y trigo registraron los mayores aumentos en volumen al subir 23, 20 y 17 por ciento al cierre de febrero pasado.

El reporte de GCMA, que analizó 12 productos, detalló que en particular el volumen de maíz amarillo adquirido a Estados Unidos aumentó 33 por ciento en el primer bimestre del año.

En tanto, ante la reducción de apoyos a la agricultura comercial, productores de Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas han realizado protestas y bloqueos.

Gustavo Rojo, de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, advirtió que, de no restituirse pronto los beneficios, la cosecha del 2020 bajará hasta 50 por ciento, lo que elevará las importaciones.

El pasado jueves, la Sader accedió a dar recursos por 3 mil millones de pesos para garantizar los ingresos de los productores de granos.