Recorrerá AMLO municipios ubicados en límites de Sonora con Chihuahua

Ciudad de México- Esta mañana en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante su próxima gira al estado de Sonora, visitará municipios ubicados en los límites de dicha entidad y Chihuahua para atender, entre otras cosas, temas en materia de inseguridad así como la inauguración de un estadio de beisbol.

"He dormido en Sonora, en sus municipios, también de Chihuahua, he dormido en Madera, conozco todos los municipios de la Sierra pero ya no he ido ahora como presidente" dijo.

Aclaró que la reunión de seguridad será el viernes en Hermosillo, sin embargo, consideró que habrá actividades muy cercanas al lado de Chihuahua por lo que dijo "seguro habrá medios de ahí también"; aclaró que desconoce si serán actos privados o abiertos a la prensa.

"Haremos un recorrido, vamos a ver las acciones que se están tomando en la sierra, en los límites de Sonora con Chihuahua y aunque son de Sonora seguramente asistirán también autoridades de la Sierra de Chihuahua".