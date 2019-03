Reconocen fallas en Mecanismo de Protección a periodistas y activistas

Ciudad de México— El Gobierno federal reconoció que el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas enfrenta burocracia, falta de presupuesto, deficiencias en su aplicación y la falta de enfoque en la prevención.

"Hay que asumir que, lamentablemente, el Mecanismo tiene medidas fundamentalmente reactivas, porque no se atiende la parte preventiva", dijo el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, respecto al sistema que actualmente atiende a 790 personas o grupos.

En conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario admitió que hay que evitar las medidas burocráticas y fortalecer las de prevención.

Otro problema, mencionó, es que existe una empresa privada que es la encargada de la ampliación del Mecanismo, con deficiencias en equipos y personal.

El presupuesto asignado, advirtió, ha sido insuficiente, y por ello el año pasado se peleó por una ampliación de 75 millones de pesos.

Se deben revisar, consideró el subsecretario de Derechos Humanos, los protocolos de riesgo y mejorar la coordinación entre las autoridades.

Como ejemplo de las fallas, refirió que, de los 792 botones de asistencia, 209 personas lo tienen apagado más de 150 días al año.

"Es parte de la falta de confianza en la autoridad. El argumento que nos han dado es que no quieren que la autoridad sepa dónde se encuentran, es un asunto de fondo y no solo de falta de credibilidad", expuso.

"Además de las fallas del sistema por parte de la empresa, también existe esta falta de confianza del no uso de una de las medidas de protección".

Encinas anunció una serie de medidas para mejorar este mecanismo, incluida una revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una evaluación externa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el reemplazo de las escoltas privadas por personal de la Policía Federal.

También se buscará reforzar la cooperación entre niveles de Gobierno y se analiza involucrar a los dueños de los medios de comunicación en la corresponsabilidad de las tareas de protección.

A pregunta expresa, Encinas mencionó que en lo que va de este Gobierno, han sido asesinados seis periodistas, de los cuales sólo uno estaba en el Mecanismo.

En el caso de los defensores de derechos humanos se tiene registro de nueve homicidios y sólo se han esclarecido dos.

El funcionario de Segob rechazó que la autoridad se haya resignado ante la creciente violencia a activistas y periodistas.

"Aquí no hay resignación alguna, por el contrario. Vamos a asumir plenamente nuestra responsabilidad", aseguró.

"Hay desde gente vinculada a los grupos delictivos e incluso autoridades de los distintos niveles de Gobierno", respondió Encinas al ser cuestionado sobre quiénes son los responsables del asesinato de periodistas.

El subsecretario sostuvo que no habrá impunidad en estos casos y que el Estado es el responsable de garantizar su seguridad, por lo que periodistas y activistas no deben protegerse de nadie.

A la pregunta sobre la posibilidad de desaparecer el Mecanismo, debido a las fallas que presenta, el subsecretario lo rechazó.

"No vamos a desaparecer un mecanismo de esta naturaleza mientras exista una situación de riesgo, pero si requiere un rediseño y una reforma a la ley para fortalecer las facultades del Estado mexicano", contestó.