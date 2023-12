Reconoce México que intensificó controles migratorios

Associated Press | El Gobierno mexicano reconoce que ha dado resultados en materia migratoria, a pesar de que no cuenta con suficiente presupuesto Associated Press | El Gobierno mexicano reconoce que ha dado resultados en materia migratoria, a pesar de que no cuenta con suficiente presupuesto

El Gobierno de México admitió que intensificó los controles migratorios en el territorio nacional, al grado de rebasar el número de migrantes interceptados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Un documento titulado "Resultado del reforzamiento de operativos de control migratorio", mostrado esta mañana en la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador revela que el Instituto Nacional de Migración (INM) aumentó el número de viajeros irregulares interceptados. En la tarjeta, el Gobierno mexicano reconoce que ha dado resultados en materia migratoria, a pesar de que no cuenta con suficiente presupuesto. "El número de encuentros de personas migrantes del INM ha vuelto a superar a los de CBP, que registró una reducción del 40 por ciento a partir del 18 de diciembre. "Incluso con situación presupuestal complicada, el Gobierno de México ha intensificado acciones de control migratorio. Un aumento del 8 por ciento de 'rescates' a partir del 16 de diciembre", refiere. En una gráfica se asegura que, a partir del 23 de diciembre, el INM ha tenido más "encuentros" con personas migrantes, que las autoridades migratorias de Estados Unidos. El 24 de diciembre, por ejemplo, el organismo encabezado por Francisco Garduño reportó 9 mil 271 encuentros, frente a 8 mil 341 de la CBP. Para el 25 de diciembre, el Gobierno de México reportó 9 mil 429 casos, frente a 7 mil 491 de Estados Unidos.