Reconoce López Obrador que no ha bajado la delincuencia

Ciudad de México— El presidente afirmó que aunque se ha contenido la violencia en los primeros 100 días de su gestión, está sigue sin bajar.

"En los hechos la población del país se encuentra en estado de indefensión. Esto explica en parte, no es justificación, el por qué solo se ha logrado contener la incidencia delictiva pero no reducirla significativamente como lo deseamos", expuso.

El mandatario indicó que se mantiene prácticamente el mismo número de homicidios y de robos de vehículos que antes de que llegara al Gobierno.

"En homicidios, el promedio diario de enero a noviembre de 2018 fue de 91.3 homicidios diarios y de diciembre a marzo de 2019 ha sido de 88.2", detalló.

"El robo de vehículo en el mismo periodo fue de 669.6 robos diarios de vehículos y ahora 636.1", añadió.

Aseguró que todo lo que se haga para reactivar la economía se traducirá en paz y en tranquilidad social.

"La violencia no se debe de enfrentar con violencia sino haciendo el bien", expresó.

"El problema de la violencia lo iremos enfrentando con justicia, organización, perseverancia, inteligencia y coordinación", agregó.

Por otro lado, señaló que el robo de combustible sí se redujo, y que es un ejemplo de que sí se pueden disminuir los delitos.

"Estoy seguro de que cuando se avance más con los programas de bienestar y con la Guardia Nacional, todos juntos, en 266 coordinaciones, esta suma de elementos, el que tengamos presencia en todo el territorio, permitirá proteger a la gente", garantizó Lopez Obrador.