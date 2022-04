Reconoce AMLO que tuvo mitad de votos: 'sí, pero con boicot de INE'

Ciudad de México- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en la consulta de revocación de mandato obtuvo la mitad de los votos que sacó en 2018, pero lo achacó a las trampas y boicot del INE "que no se aplicó para poner casillas en todos lados".

Al analizar los últimos datos del INE sobre el proceso en la pantalla de la mañanera, el mandatario federal presumió que participó mucha gente.

"Participaron 16 millones 392 mil ciudadanos. Y de esos, decidieron porque se me revocara el mandado un millón 056, que significa 6.4% y porque siga 15 millones 060 mil 746, que significa 91.8%. Los votos nulos fueron 274 mil 988, el 1.6%, ya estamos hablando de prácticamente todas las casillas", leyó.

"¿Qué significa esto? Pues que participó mucha gente. Para tener una idea, en 2006, que no se olvida, yo obtuve, de acuerdo a las cifras oficiales, 14 millones 800 mil y Calderón 15 millones, cifras oficiales. La realidad fue otra, porque hubo un gran fraude, pero aún con los votos inflados de Calderón, ahora obtuvimos más", afirmó.

"Aquí hay que tomar en cuenta que no se instalaron todas las casillas, se instaló un tercio de las casillas. En 2018 se instalaron alrededor de 160 mil casillas y ahora fueron 56 mil, 57 mil, un tercio", acusó.

"También lo digo porque nuestros adversarios, que se enojan mucho dicen 'es la mitad de los votos que obtuvo el Presidente en la elección del 18', sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados, hubieron municipios en donde no hubo casillas".

López Obrador ejemplificó la falta de casillas diciendo que en la comunidad que nació, en Tabasco, no se puso un centro de votación.

Agradeció a la gente que acudió a votar a pie, en lanchas o caballos.

"En mi pueblo, decía yo anoche, que existe desde antes de la llegada de los españoles, es prehispánico, Tepetitán, no instalaron casilla, la instalaron a 30 o 40 kilómetros. Pero la gente salió a votar a pie, en cayucos, en lanchas, a caballo, en camioneta, como pudo, pero participaron. Realmente les agradezco mucho, no tendría cómo pagarles, bueno sí, sí tengo cómo pagarles, no traicionándolos jamás y seguir trabajando en bien del pueblo", dijo.