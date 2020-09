Reconoce AMLO que su Gobierno pide lealtad a ciegas

Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su Gobierno pide una lealtad a ciegas de sus funcionarios.

Esto luego que el extitular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas, afirmara que el desencuentro con el mandatario federal derivó porque la 4T quiere una "obediencia a ciegas", lo que termina en órdenes que se brincan los procedimientos legales.

"Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación porque el pueblo nos eligió para eso, para llevar a cabo un proyecto de transformación, para acabar con la corrupción, para acabar con los abusos, para llevar a cabo un Gobierno austero, sobrio, para hacer justicia", dijo en su la mañanera.

"Entonces, sí es lealtad al pueblo, básicamente, no a mi persona. La lealtad a las personas se convierte, la mayoría de las veces, en abyección, en servilismo. Nosotros queremos lealtad al proyecto de transformación, eso es lo que pedimos".

El tabasqueño fue cuestionado sobre si esa lealtad ciega implica no seguir los procedimientos administrativos.

"No, no, es que tenemos que poner por delante la justicia. Siempre lo he dicho, cuando hay que optar entre el derecho o la justicia, tiene que prevalecer la justicia. La ley es para el hombre, no el hombre para la ley. Hablando en términos de género, la ley es para el hombre y la mujer, para hacerlo más claro", respondió.

No obstante, López Obrador reprochó que en el Gobierno existe "una maraña de normas" que impiden avanzar a la 4T.

"Imagínense, ¿qué mal se comete cuando se rifa un avión de lujo, que es a todas luces un insulto al pueblo de México, para que lo que se obtenga por esa rifa se dedique a equipos médicos para hospitales donde se atiende a la gente humilde? El fin es sublime, eso es justicia", justificó.

"Ah, pero para llevar a cabo esta decisión se tiene uno que enfrentar a toda la normatividad, porque en el régimen anterior, en el antiguo régimen, para simular que se combatía a la corrupción y que todo se hacía de conformidad con la ley, acuérdense lo que decían 'la ley es la ley', puro cuento, pura simulación; entonces, resulta que no se puede nada por la normatividad, es como decía el finado Héctor Suárez: 'No hay, no hay'".

Para el presidente, su actitud es perseverante e insistió en que la transformación del país se va a llevar a cabo pese a las críticas.

"Aquí la transformación se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo y al que no coincida, pues en entera libertad puede decir: 'No estoy de acuerdo' y además ir al REFORMA y a Televisa, si es posible, y a otros medios, porque les van a abrir los espacios para que declaren en contra de nosotros, pero ni modo, ¿qué le hacemos?", planteó.

Respecto a las irregularidades señaladas por Cárdenas en el Instituto, López Obrador indicó que no ha sido enterado de ninguna anomalía.

"Ninguna anomalía me han reportado, no me han informado, pero además no pueden existir anomalías. Es una rifa, se va a informar cuántos boletos se vendieron, cuánto dinero se obtuvo, de dónde provino el dinero, quiénes se sacaron los premios, cuánto es la ganancia", afirmó.

"Pues si hay denuncias, se van a investigar como tiene que ser, pero esto es más que nada un asunto politiquero, no hay nada de qué preocuparnos".