Reconoce AMLO escalada de narco-bombas

Cd. de México - El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves que existe una escalada en el uso de explosivos por parte de las bandas criminales.



Tras aceptar que se ha incrementado el decomiso de ese tipo de artefactos, el Mandatario consideró que se trata de una forma incrementar la violencia y sembrar el terror.

- ¿Los criminales usan cada vez más los explosivos?, se le preguntó.



"Si, es una forma de agresión que se utiliza. Constantemente estamos confiscando explosivos, constantemente, en toda esa zona, en Michoacán, Jalisco y Guanajuato".



- ¿Qué buscan con el uso de explosivos, sembrar el terror?



"Si, si, actuar con más violencia. Creo que eso desde luego produce mucho dolor, pero también mucho repudio de todos, de la sociedad, eso no, no".



- ¿Son ataques dirigidos a hacer daño a la sociedad y no tanto a grupos rivales?



- "En este caso (Tlajomulco) fueron policías que estaban cumpliendo con su deber, pero fue una acción premeditada cruel, o sea, una trampa".



En conferencia, el Jefe del Ejecutivo rechazó que los ataques con narco-bombas, registrados en algunos estados del País, puedan ser considerados como terrorismo.



Según dijo, para ser clasificados de esa manera, tendrían que existir motivaciones de carácter político o ideológico.



En ese contexto, López Obrador alertó sobre las consecuencias de reconocer la existencia de actos terroristas en México, ante el riesgo de una posible intervención de Estados Unidos.



- ¿Considera que lo ocurrido puede ser considerado como terrorismo?



"No quiero adelantar nada sobre eso. Hay que ver en sentido estricto lo que significa el terrorismo, que está más vinculado a la parte política-ideológica y también a los fanatismos y no dar entrada, no abrir la puerta para los ultraconservadores vecinos nuestros que quieren tener excusas, pretextos para vulnerar nuestra soberanía.



"También hay que estar pendientes de eso, porque hay muchos que desean sacar rajas, aparte de los zopilotes, están los halcones".



Una celada



El Mandatario se refirió de manera particular al ataque registrado el pasado martes en Tlajomulco, Jalisco, que dejó un saldo de seis muertos y dos lesionados.



Sostuvo que se trató de una celada cruel y condenable, advirtió que no habrá impunidad y ofreció su colaboración con el Gobierno de la entidad.



"Es un acto reprobable en todo sentido, se está haciendo la investigación para dar con los responsables.



Nosotros lamentamos mucho este hecho, es cruel, es una celada, eso no se puede aceptar, permitir, justificar de ninguna manera. Y entonces está haciendo una investigación, está a cargo del Gobierno del estado de Jalisco, pero nosotros siempre ayudamos en todos estos casos", señaló.



- ¿La FGR atraerá el caso?, se le preguntó.



"No sabemos todavía, ellos van a resolverlo, creo que el Gobernador va a tomar una decisión, nosotros ayudamos y cooperamos siempre. No es un asunto de que se trate de un delito del fuero común -que no es el caso-, pero sea el delito que sea, fuero común o fuero federal, todo tiene que ver con la seguridad del pueblo", respondió.



Sobornos y viajes a Europa



El Presidente reveló que los sujetos detenidos por provocar un incendio en la Central de Abastos de Toluca ofrecieron a los agentes sobornos de un millón de pesos para ser liberados.



"¿Saben que cuando fueron a detener a los responsables? Ofrecieron dinero, un millón de pesos. Y son otros tiempos, ya están detenidos, aún con todo esto.



"También lo digo para que no se esté pensando que es igual, que van a cometer fechorías y no va a pasar nada, como los delincuentes de cuello blanco ni delincuencia organizada ni delincuencia de cuello blanco, cero corrupción y cero impunidad", manifestó.



El Presidente también arremetió en contra de los "dirigentes sociales" que participaron en las recientes protestas en el estado de Guerrero.



Según el Mandatario, uno de los líderes fue visto de viaje en París, a pesar de que encabeza un supuesto movimiento social en una de las zonas más pobres del País.



"Ahora que pasó lo de Guerrero, ve uno a los dirigentes del movimiento social, entre comillas, en Paris y la ropa de marca y pueden estar viviendo, controlando una de las zonas más pobres de México y ellos con su camioneta último modelo y sus relojes y alhajas", reprochó.