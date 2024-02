Recomienda AMLO no votar en EU por quien 'utilice' a México

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los paisanos que radican en Estados Unidos a que en las próximas elecciones de ese país, en noviembre, no voten por ningún candidato que 'use' a México para hacer campaña.

"Les diría a los mexicanos que no voten por ningún candidato, del partido que sea, que esté en contra del pueblo de México", señaló en conferencia mañanera.

"Hay como 40 millones de mexicanos en EU, nos vamos a estar dirigiendo a ellos. No se debe de votar por un partido que utilice a México para hacer campaña. Que no se utilice ninguna mentira en contra de México para hacer campaña y es una mentira que los migrantes mexicanos sean una amenaza para EU".

El Mandatario insistió en que EU creció gracias a los migrantes, por lo que rechazó que sean una "amenaza".

"Es una gran mentira que los migrantes sean una amenaza para EU, lo que es una verdad es que ese país creció y se convirtió en una gran nación por los migrantes", expresó.

Agregó que se debe respaldar al aspirante presidencial que ofrezca, por escrito, regularizar a paisanos.

"¿Por quién vas a votar?, ¿qué candidato va ofrecer que va a regularizar la situación migratoria de mexicanos que llevan 20 años trabajando en EU?", apuntó.

"Y aportando al desarrollo de EU, qué candidato a la Presidencia va a ofrecer, pero además firmado, porque cuando hay campañas ofrecen y no han cumplido, y que todos los mexicanos en EU ayuden, es una gran injusticia, inhumano tener de rehenes a quienes se van a ganar la vida, a trabajar, no regularizando, ya sus familias son de allá y no tienen la ciudadanía estadounidense".