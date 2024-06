Recogen observadores denuncias de uso de Policía en Veracruz

Ciudad de México.- VERACRUZ.- Acarreo para votar en comunidades y el uso de la Policía del estado para amedrentar a la población, son dos de las principales denuncias que han recogido observadores internacionales durante los comicios en el estado.

"Hemos recibido denuncias de todo tipo, desde funcionarios del estado que son convocados en grupo para llevarlos a votar, de que ellos mismos tienen que acarrear a más gente, de que policías de Seguridad Pública está deteniendo gente o haciendo operativos, principalmente", dijo en conferencia de prensa el uruguayo Sebastián Hagobian, jefe de la delegación de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL).

Indicó que en Veracruz fueron desplegados 20 observadores.

"Por supuesto que se tienen que ver todas las informaciones de la denuncia, ahora no podemos decir que existieron o no, pero obviamente ya existe la constancia de que hemos recibido ese tipo de denuncias", expuso.

"Nosotros hacemos la recepción de las denuncias, las constatamos, acudimos al municipio, intentamos constatarla, una vez eso hacemos un informe en nuestra misión, quien ya saca un estudio más general con todo este tipo de situaciones y recomendaciones en torno a lo que se ha vivido", destacó.

Advirtió que algunos informes de la COPPPAL han sido suficientes para anular una elección.

"Los informes de estas misiones son muy válidas, ha habido casos en América Latina o en otros continentes en donde se ha anulado una elección, pero primero necesitamos verificar las denuncias, que se prueben", remarcó.

Recordó que las observaciones no sólo se limitan a la jornada electoral, sino a los hechos de violencia que se reportaron durante las campañas.

"La violencia política es algo que nosotros desde la COPPPAL hemos rechazado y nos hemos solidarizado con todos los partidos, esa violencia existe, lo que necesitamos es que se denuncie; no podemos dar un mensaje de debilidad en las elecciones porque le estamos haciendo un favor a estas personas, a los grupos criminales que a través del miedo buscan que candidatos no lleguen", subrayó.

Reportan retención de casillas en Tilapan

Pobladores inconformes que exigen la intervención de las autoridades en los incendios forestales que azotan esa región, tomaron varias casillas con todo y funcionarios, reportaron representantes electorales.

Desde hace una semana al menos dos incendios se registraron en el cerro de Tlilapan.

Los pobladores estiman una afectación de 30 hectáreas de flora y fauna, y para este domingo alertaron que el fuego ya está cerca de las viviendas.

Los ejidatarios urgen de apoyo de brigadas y helicópteros para sofocar el fuego.

En tanto, adelantaron, realizaron tomas de casillas y de funcionarios, hasta que el gobierno del estado atienda sus demandas.

A las protestas se suma el bloqueo de la vía que lleva a Zongolica.

Saturan casillas especiales en Veracruz

Las 93 casillas especiales instaladas en el estado fueron insuficientes para emitir el voto.

Las casillas lucieron con largas filas de votantes que reclamaron la lentitud y las pocas boletas para sufragar.

"Esto lo debieron prever", reclamó una señora en la casilla "Astros" de Xalapa.

En la explanada principal de Boca del Río, desde las 14:00 horas anunciaron que las boletas ya se habían terminado.

Aún así los votantes no se movieron de sus filas y exigieron que se trajeran más.

"No se puede hacer eso, no anden inventando porque así se hacen los fraudes", llamó la atención el señor Esteban Enríquez, funcionario de la casilla.

"No me voy a mover y hágale como quiera, tengo derecho a votar", insistió la señora.

De acuerdo con un burócrata del estado, el gobierno de Veracruz movilizó a sus empleados para el acarreo de personas y la votación masiva en las casillas especiales.

Aparte, un funcionario de la casilla "Astros" consideró que en ciudades como Xalapa la ciudadanía está colmada de estudiantes y trabajadores que no regresan a sus comunidades a votar y saturan las casillas especiales.

De acuerdo con el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) a las 13:30 horas se habían instalado 10 mil 864 casillas, es decir, el 98.8 por ciento del total.

En la sesión se dio a conocer un corte de caja a las 14:00 horas con alrededor de 20 incidencias.

Entre las incidencias reportadas en la sesión permanente se dio a conocer que en la casilla 4354 contigua de Veracruz no fue instalada; en Álamo la casilla 678-B no había iniciado la votación a esa hora; la casilla 4524 de Xico se denunció una suplencia a última hora; 3147 en Poza Rica tampoco se instaló por falta de mobiliario.

En la casilla 2501 de Veracruz empezó después de mediodía la votación; 4195 de Tuxpan no hay boletas para funcionarios locales, mientras que en el municipio de Emiliano Zapata se denunció que varias personas estaban encuestando a votantes y que se identificaron de manera anómala como personal del OPLE.

También se informó que en la casilla 2501 de Minatitlán, no llegó la paquetería electoral y arrancó tarde la votación; mientras que en la casilla 2748 de Orizaba se reportó el mismo caso.

Incluso se informó en la sesión que un policía que custodia la casilla instalada en la Contraloría no permitió el acceso a votantes; en la casilla 2084 de Xalapa se denunció la presencia de gente armada, no obstante, se dio a conocer que la Policía al acudir no encontró evidencias, en tanto que en la casilla 2668 de Orizaba se alertó un robo de boletas, dato que no fue corroborado.

La Presidenta del Consejo Distrital 03 del OPLE, en Tuxpan, Katy Karina Vera Hernández, informó que hasta después del mediodía se lograron instalar todas las casillas en ese municipio.

Se indicó que ahí la gente se retiró a sus casas ante las altas temperaturas y la larga permanencia en las filas.

"Las casillas especiales están supersaturadas, por lo que pedimos un poco de paciencia a los votantes," declaró Vera Hernández.