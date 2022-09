Reclaman justicia por los 43, a ocho años de su desaparición

Ciudad de México.– A ocho años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares de éstos, compañeros y miembros de colectivos realizaron ayer lunes una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo.

Posterior a las 14:20 horas, el contingente que congregaba personas desde este monumento hasta la Glorieta del Ahuehuete partió sobre Paseo de la Reforma con gritos, pancartas y la foto de los desaparecidos. Además de los retratos, varias personas cargaban un ramo de margaritas.

Asimismo, cargaron los rostros de quienes están entre los 100 mil desaparecidos que actualmente hay en el país. “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, coreaban.

El abogado de los familiares de los 43 normalistas que desaparecieron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, Vidulfo Rosales, dijo que el principal reclamo contra el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra 21 personas, entre ellas 16 militares.

“Había órdenes de aprehensión, estamos hablando de que había 83 órdenes de aprehensión, estamos hablando de que militares iban a ser enjuiciados y luego de lo cual ya no hubo nada y lo que tenemos son desistimientos de órdenes de aprehensión. ¿A qué obedece, qué compromisos hicieron, que pactos realizaron con los militares?”, dijo al inicio de la marcha.

“Lo que queremos es que haya compromiso, que haya un avance claro, que se tenga que enjuiciar y procesar a quien se tenga que enjuiciar y procesar”, añadió.

Una de las manifestantes, identificada como Paula Felipe, aseguró a Grupo Reforma que todavía no hay justicia ni verdad completa sobre este caso.

“Todavía no hay verdad ni justicia completa, se sigue debiendo eso, no sabemos dónde están los 43, aclarar con el encubrimiento posterior, no sólo es una deuda de familia, es una deuda con el país”, dijo Paula Felipe.

Encapuchados vandalizaron en marcha

Además de estos manifestantes, también participó un grupo de jóvenes vestidos de negro, quienes son los que realizaron pintas y pegaron calcomanías, todo sobre la Avenida Paseo Reforma.

Ante ello, sobre la ruta de la marcha varios negocios se encontraban protegidos con vallas, inclusive el Metrobús quitó el cristal de los parabuses en prevención de actos vandálicos.

Mientras tanto, en las inmediaciones de Palacio Nacional un grupo de policías se ubicó en las inmediaciones de instalaciones resguardadas por vallas metálicas.

¿Qué exigen los padres?

Los familiares exigen que el Ejército, el aliado más importante del Gobierno de López Obrador, abra todos los archivos de aquella noche, que aclare su participación, pues se ha documentado que mantenía infiltrada a la Normal, y que le quite el fuero militar a sus elementos implicados en el caso para que sean castigados por juzgados civiles.

En el Gobierno de López Obrador sólo se han encontrado los restos de dos estudiantes más: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, de 19 años, y Jhosivani Guerrero de la Cruz, 19, hallados en 2019 en la Barranca de la Carnicería.

Informes en Gobiernos de EPN y AMLO

Aunque los padres han rechazado dar declaraciones hasta ahora, las consignas son las mismas que las de 2014, cuando los estudiantes de Ayotzinapa, la mayoría de 19 años, de nuevo ingreso, que habían sido encomendados para tomar camiones que usarían para viajar a la Ciudad de México a recordar la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968, fueron detenidos y baleados por la Policía municipal de Iguala y de otros municipios.